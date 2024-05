Naša mlada pjevačica toliko je vjerno oživjela neprežaljenu glazbenu legendu, da ćete se naježiti!

Antonia Dora Pleško se u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Amy Winehouse.

Prošli put je bila sjajna kao naša glazbena diva Tereza Kesovija, a u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pjevačica Antonia Dora Pleško transformirala se u još jednu veliku glazbenicu, neprežaljenu Amy Winehouse.

"Opet je zalogaj, opet jedna legenda. Ja sam slušala njene pjesme, ali nisam kao ona, ja vodim zdrav život. Ja mislim da je ona bila u svemu tome good girl i da je zapravo bila nesretna. Smatram da je teže kad treba prenijeti nečiji karakter", rekla je prije nastupa.

Pogledaji ovo Celebrity Evo zbog koga se Mario Roth naježio od glave do pete, priznao je da ovo nije očekivao od jedne djevojke!

Antonia Dora izvela je pjesmu "You Know I'm No Good".

"Pa mislim, što reći. Ježim se", oduševljeno je komentirao Mario Roth još tijekom Antonijinog nastupa, a i ostatak žirija djelovao je zapanjeno njezinom izvedbom.

Pogledaji ovo Celebrity Prijatelji iz djetinjstva na ovo su se pripremali odmalena, a izveli su nešto dosad neviđeno: "Sad smo zajedno na pozornici i gleda nas cijela Hrvatska!"

Na kraju nastupa Antonia Dora dobila je veliki pljesak od publike, žirija i voditelja.

"Amy je bila vrhunska jazz pjevačica i kantautorica, no ono što je kod nje zanimljivo, nije željela biti poznata ni slavna, čak nije voljena ni nastupati, zato je svaki njen performans izgledao 'zašto sam ja tu došla', tako da si ti donijela tu jednu emociju, njezinu ležernost, stidljivost i nelagodnost dok je bila na bini. Ja ne znam što bih ti rekao, bila si fenomenalna", rekao joj je Mario Roth.

Pogledaji ovo Celebrity Zbog omiljenog šarmera Joleta čak je i Minea imala šumu na licu, prisjetila se tih nekih davnih dana: "Sredio je to!"

"Jednostavno ti si rođena za scenu i tebi je ovo nekako još jedan dokaz da si zaista jedan performer. I glumica, i pjevačica... Sve što je vezano za scenu to si ti. Ostavljaš nas bez teksta"; komentirao je Enis Bešlagić.

Pogledaji ovo Celebrity Mineu je morao tješiti ćelavac kojeg se uplašila, a nakon ove nježne geste više je nije bilo toliko strah!

"Bilo bi paradoksalno da sad kažem ostavljaš me bez teksta kad govorim neki tekst, ali u svakom slučaju si me ostavila bez daha", poručio joj je Goran Navojec.

"Ja ću samo nadodat da sam imala velika očekivanja od tebe danas, a ovo je bilo vrijedno divljenja", zaključila je Minea.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Među najemotivnijim prizorima s Eurosonga, našla se i fotografija zagrljaja Lasagne sa zaručnicom!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Od ovih prizora nemoguće je ne naježiti se! Ovako je to izgledalo kad je Lasagna na trgu u Zagrebu zapjevao ''Rim tim tagi dim!''