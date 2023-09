Bivša Kraljica Hrvatske pohvalila se novim radnim mjestom, a poslovni kolega sada joj je suprug naše poznate pjevačice!

Bivša manekenka i Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman nakon što se povukla iz manekenskih voda postala je direktorica marketinga NK Lokomotiva, a sada ova bivša manekenka ima novi posao i to u jednoj od poznatijih domaćih agencija za nekretnine.

Antea Kodžoman bila je hrvatska manekenka i Kraljica Hrvatske, a onda se povukla iz manekenskih voda i postala direktorica marketinga Nogometnog kluba Lokomotiva.

Međutim, lijepa Antea sada je otkrila da ima novo radno mjesto i to u jednoj od poznatijih domaćih agencija za nekretnine u kojoj su zaposlena još neka poznata imena sa naše estrade poput bivših misica Sarah Ivanković i Arijane Podgajski i Nenada Tatrinova supruga Maje Šuput.

''Sarah znam iz manekenskih dana, a Arijanu sam upoznala sada. Obje su drage i vrijedne i prije svega super kolegice koje su mi uskočile odmah sa savjetima oko posla. Kako bih postala agentica za nekretnine morala sam proći obuku, a na zaokret u karijeri odlučila sam se nakon deset lijepih godina koje su mi donijele puno iskustva u upravi nogometnog kluba Lokomotiva. Sretna sam što sam dobila priliku raditi u najboljoj agenciji za nekretnine te biti dio njihovog tima. Posao je dinamičan i zanimljiv, jako sam zadovoljna'', rekla je za Story Antea koja je završila fakultet ekonomije.

Kodžoman je manekensku karijeru izgradila nakon osvajanja titule Kraljice Hrvatske 1999. godine i neko je vrijeme radila u Milanu, a sve to može ponajviše zahvaliti Snježani Mehun, koja ju je zaustavila na ulici i nagovorila da se prijavi na izbor ljepote. Antea zato ne preskače revije Snježanina modnog brenda Duchess, a bila joj je i kuma na vjenčanju s Franzom Schillingerom.

Prije nego što se pritajila od javnosti, Antea je punila medije burnim životom, a najčešće smo je viđali u društvu stilista Marka Grubnića i drugih tada poznatih manekenki, poput Aleksandre Grdić i Maje Cvjetković.

S druge strane, njezin ljubavni život oduvijek je bio zavijen velom tajne i nikada nije potvrdila niti jednu vezu, a neki od poznatih muškaraca s kojima su je u prošlosti povezivali jesu Josip Šelendić, Frano Barbieri, Novica Petrač i Ivan Todorić.

''Zamjerilo mi se to što se svašta pisalo o meni, a nisam od tračeva. Pogađalo me to. Iako s godinama prerasteš neke stvari, tako i to što me nekad boljelo. Nikad nisam komentirala svoj privatni život, pa ne bih ni danas. Tako da ostavit ću samo za sebe informaciju jesam li slobodna ili u vezi'', dodala je za Story Antea.

Ali, otkrila je kako bi voljela biti majka i što bi bilo kad bi rodila kćerku.

''Naravno. Ako bih dobila kćerku, naravno da bih je podržala da krene u manekenske vode.''

