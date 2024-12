Ante Vukadin pobjednik je sedme sezone MasterChefa: ''Ponosan sam, ne mogu riječima opisati!''

U uzbudljivom završetku MasterChefa, 28-godišnji Ante Vukadin iz Tomislavgrada svojim je jedinstvenim stilom i kreativnošću tradicijsku kuhinju uspio pretvoriti u neodoljive okuse koji su mu donijeli titulu sedmog MasterChefa! Iako je zbog kosti u jelu ispao prvi od top 23 kandidata, Ante se samouvjereno i odlučno vratio u show, a u finalu je pobijedio 40-godišnju Sanju Cukon koja mu je do samog kraja bila žestoki suparnik.

Finalisti MasterChefa – Ante Vukadin i Sanja Cukon – u posljednjem izazovu sedme sezone kuhali su sa zadovoljstvom, donoseći na tanjure osebujne kulinarske pravce kroz pet sljedova. Natjecanje je započelo ''pozdravom iz kuhinje'' gdje je Sanjin lagani amuse-bouche odnio pobjedu. Ante je ostao zadovoljan svojim jelom, unatoč žirijevom komentaru da je bio ''ruban“''s obzirom na to da je zalogaj bio malo teži u odnosu na ono što je zadatak zahtijevao.

Na hladnom predjelu Sanja je pokazala svoju inspiraciju Španjolskom, a Ante je ostao vjeran tradiciji. Premda su oba tanjura imala svoje izazove, Ante je dobio više ocjene i time se izjednačio sa Sanjom. Kod toplog predjela, Sanjina dekonstrukcija fritaje s tartufima osvojila je žiri. ''Oduševilo nas je svu trojicu'', rekao je chef Mario, dok je Antina zeljanica s osobnom pričom o mami dobila samo bod manje. ''Želim odati počast mami koja radi najbolju zeljanicu'', rekao je Ante pripremajući jelo.

Napetost je dosegnula vrhunac na glavnom jelu, a Sanjin riblji tanjur oduševio je tehnikom i plejtingom, iako mu je nedostajalo soli. Ante je na iznenađenje žirija za glavno jelo servirao Burek Wellington, odnosno inovativnu kombinaciju tradicionalnog bureka i Beef Wellingtona s umakom i žličnjakom od mrkve koji je toliko impresioniralo žiri da je osvojio sve desetke. ''Ljudi moji što je ovo? Treba imati hrabrosti ovo napraviti'', zaključio je Stjepan, a Ante je svojim jelom članovima žirija izazvao osmjeh na lica. Na kraju, deserte su oboje finalista predstavili na vrhunskoj razini: Sanjin tiramisu bio je ''savršeno izbalansiran'', dok su Antini ekleri ostavili žiri bez teksta.

Ukupnim zbrojem bodova, Ante je postao novi MasterChef i ujedno prvi povratnik kojemu je to pošlo za rukom. ''Ovo je ostvarenje snova. Fantastično! Ponosan sam na sebe, sretan sam i zadovoljan, toliko da ne mogu to riječima opisati'', komentirao je Ante nakon što je saznao da je upravo on pobjednik, a svojoj suparnici u ovom finalnom srazu je poručio: ''Sanja, bila si fenomenalna – cijelu sezonu u vrhu i još ne mogu vjerovati da sam te pobijedio.'' Ona je pak završila natjecanje s osmijehom: ''Bilo mi je predivno kuhati, vrijedilo je truda, znoja i izazova koje smo prošli u zadnja tri mjeseca.''

Iako je s krajem sedme sezone došao kraj MasterChef putovanju, nove životne i kulinarske avanture za kandidate tek slijede, a potraga za idućim MasterChefom već je počela jer prijave su otvorene na stranici novatv.hr/prijave!

Intervju s pobjednikom Antom pročitajte OVDJE.

Intervju sa Sanjom pročitajte OVDJE.

Sanja nije osvojila titulu, ali je dobila nešto drugo - ljubav. Čime je njeno srce osvojio bivši kandidat Sead, pročitajte OVDJE.

