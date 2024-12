Niko Tokić Kartelo objavio svoj posljednji video na TikToku, pa zatražio pratitelje pomoć

Prije službenog gašenja svog profila na TikToku, Niko Tokić Kartelo se obratio svojim pratiteljima posljednjim videom

Niko Tokić Kartelo osvojio je tek 0,88% glasova građana Hrvatske u prvom krugu predsjedničkih izbora. Jedna od prvih odluka koju je donio nakon rezultata bila je da će ugasiti profile na društvenim mrežama.

Tijekom predsjedničke kampanje, Tokić Kartelo je prikupio oko 4500 pratitelja, kojima se obratio zadnjim videom prije gašenja.

@niko_tokic_kartelo Dragi prijatelji, Najavio sam da ću ugasiti sve svoje račune na društvenim mrežama, no prije toga moram objaviti ovu zahvalu. Vaš Niko ♬ original sound - Niko Tokić Kartelo

"Dragi prijatelji, najavio sam da ću ugasiti sve svoje račune na društvenim mrežama, no prije toga moram objaviti ovu zahvalu", započeo je Tokić Kartelo svoju objavu na TikToku. "Od srca hvala svima koji ste izašli na izbore i zaokružili broj ispred mojeg imena. Hvala i onima koji su izašli i glasali za druge kandidate. Kaže se da lošu vlast biraju dobri ljudi koji ne izađu na izbore. Vaši glasovi pokazuju da politika novog povjerenja ima smisla i da je koncept predsjednika prijatelja nešto što Hrvatskoj treba. Čestitam pobjedniku prvoga kruga izbora Zoranu Milanoviću. Čestitam i svim ostalim kandidatima. Velika hvala mojoj obitelji i prijateljima na podršci."

Nastavio je: "Bila je to "luda vožnja" u kojoj sam upoznao divne ljude i putujući Hrvatskom uzduž i poprijeko. Pokazao sam da ne treba susprezati emocije, već ih iskreno pokazivati. Vraćam se uobičajenom životu, poslovnim obavezama, obitelji i unučadi. Budite mi dobro i veselo, volite se i živite! I to bi bilo to. Over and out. Vaš, Niko."

Nešto ranije objavio je video u kojem je tražio pomoć pri gašenju profila.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Što se to jede u izbornim stožerima? Pripremljena je bogata ponuda hrane, evo što je na meniju!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Alku Vuicu dobro raspoloženu snimili u stožeru jednog od predsjedničkih kandidata!

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se voditeljice Mirne Berend? Njezina najnovija fotografija sve je pomalo iznenadila!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Seve komentirala rezultat Dragana Primorca na predsjedničkim izborima!

Pogledaji ovo Celebrity Gradonačelnik Zagreba u stožer doveo i preslatku pratnju, iznenadit ćete se kad vidite o kome je riječ!

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević zabrinuta uputila apel roditeljima: ''Ne podržavajte ih u tome, koja je poanta!?''