I Andrea Šušnjara pohvalila se linijom u kupaćem kostimu sa zanimljivim detaljem i rezom na sredini: ''Baš mi se sviđa!''

Andrea Šušnjara iznenadila je svoje pratitelje prvom ljetnom fotografijom u badiću, a otkrila je i gdje odmara.

Naša pjevačica Andrea Šušnjara pozirala je uz bazen u jednodijelnom crnom kupaćem kostimu koji je pokazao njezinu lijepu liniju.

Na sredini badića nalazio se zlatni detalj koji je poglede usmjerio prema njezinom bogatom dekolteu.

Do izražaja je došla i tetovaža u obliku violinskog ključa koja se nalazi na nozi.

"Odmor nije luksuz; to je nužnost. Odvojite slobodno vrijeme da napunite energiju i napunite dušu", poručila je u opisu.

"Konačno malo odmaraš", "Sviđa mi se taj violinski ključ", "Nema bolje", "Predivna", "Ljepoto uživaj", samo su neki od komentara.

Nakon toga objavila je fotografiju na kojoj pozira dok leži na ležaljci i upija zrake sunca.

"I mislim pozitivno", stajalo je u opisu.

Andrea je u proteklih godinu dana poradila na liniji, što su primijetili njezini obožavatelji, koji je stalno obasipaju komplimentima.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Nikad se nisam zamarala time sviđa li se nekome ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilu više ili manje, potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to prijeđe u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima, to mi zasmeta. Ali inače - kome smeta, neka ne gleda", rekla je nedavno za IN magazin, a tada je progovorila i o svojoj bitki s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran sa samo 20 godina.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u drugom smjeru, ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim i ne mogu se požaliti zasad", kazala je.

Podsjetimo, Andrea već 12 godina pjeva u grupi Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.

