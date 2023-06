Najdugovječnija pjevačica grupe "Magazin" objavila je svoju fotografiju iz 2010. godine, evo kako je tada izgledala!

Andrea Šušnjara na Instagramu je objavila svoju crno-bijelu fotografiju iz 2010. godine i prisjetila se kako je tada izgledala.

Najdugovječnija pjevačica grupe "Magazin", Andrea Šušnjara odlučila je objaviti fotografiju iz mlađih dana, a od tada se nije puno promijenila.

Pogledaj i ovo nova figura Šušnjara u kratkoj haljini istaknula transformaciju o kojoj se priča već neko vrijeme i zbog koje prima komplimente!

"Stara, ali zlatna. 2010. godina. Kad sam bila mlada", napisala je.

Iako je fotografija stara 13 godina u odnosu na danas možemo reći kako se nije puno promijenila jer i dalje nosi istu dužinu te ima istu boju kose.

"Sve ljepša i ljepša", "Slatkice", "Predivna", "Pusa ljepotici", "Uvijek simpatična", "Ovo je savršeno", glasili su neki od komentara.

Andrea je u proteklih godinu dana poradila na liniji, što su primijetili njezini obožavatelji, koji je stalno obasipaju komplimentima.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Nikad se nisam zamarala time sviđa li se nekome ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilu više ili manje, potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to prijeđe u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima, to mi zasmeta. Ali inače - kome smeta, neka ne gleda", rekla je nedavno za IN magazin, a tada je progovorila i o svojoj bitki s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran sa samo 20 godina.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u drugom smjeru, ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim i ne mogu se požaliti zasad", kazala je.

Podsjetimo, Andrea već 12 godina pjeva u grupi Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.

