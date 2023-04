Svi su primijetili veliku promjenu u izgledu Andree Šušnjare, no pažnju i dalje kradu njezini bujni atributi!

Andrea Šušnjara očarala je obožavatelje u haljini koja je savršeno istaknula njezinu figuru i atribute.

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin, 36-godišnja Andrea Šušnjara, osvaja glasom, ali i stasom, a izdanjem za posljednji nastup raspametila je obožavatelje.

Andrea je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografije iz backstagea kluba u kojem je nastupila, na kojima pozira u uskoj crnoj haljini s dubokim dekolteom i visokom prorezom kroz koji je izbacila nogu.

"Preslatka si", "Opa, ljepoto", "Melem za oči", "Sve ljepša i ljepša", "Bomba", "Savršena", nizali su se komentari.

Andrea je u proteklih godinu dana poradila na liniji, što su primijetili njezini obožavatelji, koji je stalno obasipaju komplimentima.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Nikad se nisam zamarala time sviđa li se nekome ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilu više ili manje, potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to prijeđe u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima, to mi zasmeta. Ali inače - kome smeta, neka ne gleda", rekla je nedavno za IN magazin, a tada je progovorila i o svojoj bitki s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran sa samo 20 godina.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u drugom smjeru, ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim i ne mogu se požaliti zasad", kazala je.

Inače, Andrea već 12 godina pjeva u grupi Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.

