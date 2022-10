Jedna od naših najdugovječnijh grupa - grupa Magazin, ove godine slavi posebnu obljetnicu. Ovog ljeta jednostavno nisu imali vremena za odmor, što je dokaz koliko su nedostajali publici, ali i publika njima. Zašto neće proslaviti 40 godina od prvog albuma, kako Andrea gleda na titulu najdugovječnije pjevačice grupe te koja je tajna njihove popularnosti, saznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Grupa Magazin u svojem gradu doslovno je napravila pomutnju. Splitski klub bio je premalen za sve koji su željeli uživati u hitovima jedne od naših najuspješnijih pop grupa. A kada govorimo o hitovima, njih je zaista mnogo, što potvrđuje i ovogodišnja 40. obljetnica prvog studijskog albuma Magazina "Slatko stanje" koji je izišao davne 1982. godine. No slavljeničkih koncerata ipak neće biti.



" Što se tiče Keka i Željka generalno oni ne bi ni htjeli da ja govorim koliko drugo grupa postoji, ali ja uvijek volim naglasit jer to nije mala stvar. Žariti i paliti hrvatskom scenom ali i šire, tako da nisu htjeli, ja sam ih nagovarala barem da napravimo koncert za prijatelje, ali nema šanse'', govori Andrea Šušnjara.



U bogatu glazbenu povijest grupe Magazin i Andrea je utkala 12 godina, što je čini najdugovječnijom pjevačicom ove splitske grupe. Kada je prvi put zapjevala s njima nije bila ni svjesna da će se ovako odviti situacija.



"Nisam sigurno mislila da ću ostati 12 godina i više, tako da to je nekako došlo samo po sebi. Jednostavno samo radimo, putujemo i to ti dođe pod normalno. Mi smo sad jedna velika familija tako da nitko o tome ni ne razmišlja, smatramo da je to normalno da smo zajedno. Zapravo mi je drago što sam najdugovječnija pjevačica Magazina.", kaže.



Kao i u svakom odnosu, tako i u grupi Magazin, Andrea priznaje, nikada nije dosadno. No, kaže, kompromis igra veliku ulogu u njihovim odnosima.



"Kod nas u grupi je od starta taj jaz između generacija dosta izražen. Ja sam došla mlada sa 23 godine, počela vaditi mobitel usred koncerta snimat selfije i videa, onda su oni gledali i pitali se šta ona radi, spremi taj mobitel. Jednostavno nisu shvaćali, ja sam pokrenula i YouTube kanal, koji prije nije postojao. Onda oni mene poslušaju, a nekad moram i ja njih'', priča Andrea.



Simpatična pjevačica otkriva kako u većini slučajeva međusobno komuniciraju samo pogledom, a to je znak da među njima prvenstveno vlada poštovanje, ali i međusobna potpora.



"Ti ljudi znaju mene bolje nego što me zna mama. Prolaze sa mnom i te teške trenutke kad sam umorna i nervozna, i kad me boli, i sve to prolazimo zajedno. Tako da među nama zaista vlada familijarno prijateljska atmosfera, tako da tu nema šarma, sve je kako je.", otkriva.



Posljednjim fotografijama na društvenim mrežama, Andrea je uspjela izazvali lavinu pozitivnih komentara na račun svojeg izgleda, iako priznaje, ona ne vidi razliku prije i sada.



"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Tako da se nikad nisam zamarala je li se nekome sviđa ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilo više ili manje potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to krene u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima i to mi zasmeta. Ali inače ovako - kome smeta neka ne gleda.", kaže.



Jesen i zima za Grupu Magazin ne znače odmor, njihovi se koncerti nastavljaju, a i gaža za doček 2023. već je upisana. U užurbanom tempu Andrea napominje kako vremena za ljubav nema ili je pak vješto skriva.



"Zbilja sam se ove godine fokusirala na posao jer mi je posao strašno falio i mislim da to svi glazbenici koji su prošli koronu znaju. Tako da samo mi je to i jednostavno kad ne radim nisam ispunjena. Tako da moram priznati da su mi posao i karijera još uvijek na prvom mjestu.", kaže.



Nove pjesme, nastupi, album, sve to čeka grupu Magazin u idućem razdoblju, a tko zna, možda negdje u međuvremenu Andrea osjeti i ljubavne leptiriće.



IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.