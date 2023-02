Naša pjevačica pobijedila je tešku bolest, a danas izgleda bolje nego ikad: "Hvala ti Bože što si me blagoslovio još jednom godinom života"

Andrea Šušnjara proslavila je 36. rođendan i na Instagramu se zahvalila Bogu na još jednoj godini života.

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin, Andrea Šušnjara, 26. veljače napunila je 36 godina.

Povodom rođendana oglasila se i na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila fotografije s proslave.

"Hvala ti Bože što si me blagoslovio još jednom godinom života. Puno hvala svim ljudima koji su me se sjetili na moj rođendan", napisala je, a pratitelji su joj u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.

Andrea se samo samo 20 godina suočila s teškom dijagnozom raka jajnika, no tu je bitku dobila.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u jednom drugom smjeru jednom ljepšem smjeru zadovoljna sam radim ono što volim i ne mogu se požaliti za sada", izjavila je za IN Magazin.

U protekloj godini je poradila i na svojoj liniji, što su primijetili i njezini obožavatelji, koji su se složili da nikada nije izgleda bolje.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Tako da se nikad nisam zamarala je li se nekome sviđa ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilo više ili manje potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to krene u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima i to mi zasmeta. Ali inače ovako - kome smeta neka ne gleda.", rekla je za IN Magazin.

Inače, Andrea već 12 godina pjeva u grupi Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.

