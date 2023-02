Andrea Šušnjara novim je fotografijama opet istaknula promjenu koju su već nedavno svi primijetili: ''Seksi dama u crvenom!''

Andrea Šušnjara oduševila je svojom pojavom u Splitu na "Danu crvenih haljina" koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti o specifičnostima moždanog udara kod žena, upozorenja na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma te potrebi promjena načina života.

Pjevačica Andrea Šušnjara na svom Instagramu objavila je niz fotografija na kojima pozira u zanimljivoj kombinaciji.

Pogledaj i ovo Neke je i zabrinula Andrea Šušnjara oduševila promjenom koju su svi primijetili, obožavatelji se slažu da nikad nije izgledala bolje!

Naime, odjenula je crvenu sako haljinicu ispod koje je nosila crnu potkošulju, a na nogama je imala lateks crne čizme na petu. U ovom stajlingu do izražaja su posebno došle njezine zgodne noge, ali i besprijekorna figura.

Raspuštena kosa, crveni ruž i zlatni nakit dodatno su začinili završni izgled.

"Seksi dama u crvenom", "Na takvoj ljepotici sve dobro stoji", "Šećer", "Slatkice", "Predivno", "Outfit gori", samo su neki u nizu komentara.

Posljednjim fotografijama na društvenim mrežama, Andrea je uspjela izazvati lavinu pozitivnih komentara na račun svojeg izgleda zbog kojeg kilograma manje, iako priznaje, ona ne vidi razliku prije i sada.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Tako da se nikad nisam zamarala je li se nekome sviđa ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilo više ili manje potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to krene u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima i to mi zasmeta. Ali inače ovako - kome smeta neka ne gleda.", rekla je za In Magazin.

Andrea je, inače, od ljeta 2021. sama, nakon što je prekinula dugogodišnju vezu.

"Pa, evo, moram priznati da nisam tip osobe koji voli iznositi stvari iz privatnog života tako da se stalno priča o tom prekidu, ali on se desio i puno ranije, tako da ja soliram već duže vrijeme i moram priznati da mi je lijepo. Ako bude nešto konkretno, mislim da ćete znati jer neću moći sakriti", kazala je, pa je navela i koje kvalitete mora imati njezin odabranik.

"Pa, ja sam ovako, ajmo reći, poprilično normalna, tako da volim jednostavne ljude, volim ljude koji su dobri, koji se vole dobro nasmijati, mora biti dobra osoba i kvalitetna osoba. I ne smije biti poznat ni iz moje branše, znači glazbenici ne dolaze u obzir. Nisam tip koji hoda s poznatim ljudima i kolegama, to me ne privlači. Volim nešto jednostavnije, privatnije", otkrila je.

