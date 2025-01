Gotovo potpuno golu fotografiju supruge stavio je na Instagram, ekipa ga je odmah napala!

Kanye West na društvenim mrežama šokirao je obožavatelje kada je objavio gotovo golu fotografiju svoje supruge.

Kanye West na društvenim mrežama objavio je gotovo golu fotografiju svoje supruge, Biance Censori, a zatim ju brzo i uklonio, piše Daily Mail.

Ipak, fotografiju su vidjeli brojni te se proširila društvenim mrežama. Bianca je na fotografi bila u minijaturnom badiću koji joj je jedva pokrivao intimna mjesta.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Njegova objava niti malo se nije svidjela korisnicima koji su ga kritizirali.

''Uopće nema poštovanja prema njoj'', ''Koji normalan muškarac bi to napravio?'', ''Ne mogu niti zamisliti da nekoga koga volite tako izlažete javnosti'', ''Žao mi je, ali čovjek koji to radi, ne voli svoju ženu'', ''On nema poštovanja prema njoj, ona nema poštovanja prema sebi. Mislim da zaslužuju jedno drugo'', dio je komentara.

Podsjetimo, Bianca se u prosincu 2022. godine udala za Kanyea, samo mjesec dana nakon što je on finalizirao razvod od Kim Kardashian. Biancu mnogi sažalijevaju jer vjeruju da suprug manipulira njome i iskorištava je kako bi dodatno skrenuo pozornost na sebe.

Reper je nedavno objavio i golišavi video supruge, a više o tome pročitajte OVDJE.

