Ana Rucner s dečkom opet uživa na Jamajci, a u lepršavoj marami otkrila je i besprijekornu figuru!

Ana Rucner svako malo odlazi na Jamajku sa svojim partnerom Markom Duvnjakom.

Violončelistica Ana Rucner podijelila je niz fotografija u šarenoj marami koja je savršeno naglasila njezinu tamnoputu i zgodnu liniju.

Pogledaj i ovo privukli veliku pažnju Ana Rucner s dečkom priredila show na Jamajci, prolaznici su zastajali i snimali ih mobitelima!

Pozirala je sjedeći na bijeloj ogradi s pogledom na more, a do izražaja su posebno došle njene zgodne noge. Ispod fotografije na kojoj zamišljno promatra, otkrila je čemu ju je ova dražava naučila.

"Ako me je Jamajka nečemu naučila, to je da uvijek ostanem nasmijana", stajalo je u opisu, a to je zasigurno i jedan od razloga zašto joj se uvijek vraća.

Nakon toga u istom modnom izdanju otkrila je i koji joj je najdraži kutak za meditaciju.

"Najljepša žena", "Blistaš", "Prekrasna", "U mislima s tobom", "Wow", pisali su obožavatelji.

Inače, za Aninu vezu s Markom doznalo se 2020. godine, kada su snimljeni tijekom šetnje Zagrebom. Rucner iza sebe ima brak s glazbenikom Vladom Kalemberom, s kojim ima i sina Darijana, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su u sjajnim odnosima.

