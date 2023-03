Zgodna splitska glumica objavila fotografije na kojima pršti od seksepila, za to je imala i poseban povod

Ana Gruica Uglešić objavila je na društvenim mrežama fotografije iz svoje nove predstave, koju njezini pratitelji jedva čekaju.

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić objavila je na svojem profilu na Instagramu nekoliko fotografija iz nove kazališne predstave u kojoj glumi, a na kojima je obučena u seksepilno izdanje.

"'Splićanke' uvijek nađu svoj put za dalje. Ko voda. Svi vi koji ste me pitali", napisala je Ana uz fotografije na kojima nosi ultrakratku haljinu u kojoj su njezini atributi i top-forma došli do izražaja, a uz to je napisala i datume prikazivanja predstave.

"Jedva čekamo", "Napokon", "Oooo, dolazimo", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Ana je nedavno proslavila 40. rođendan, u krugu obitelji i prijatelja, a dio atmosfere podijelila je na Instagramu. Proslavu je organizirala u stanu koji je posebno ukrasila za tu prigodu, pazeći na svaki detalj, a za dobru atmosferu pobrinuo se DJ kojeg je angažirala.

Među poznatim uzvanicima našla se i splitska fotografkinja Sonja Dvornik, a zabavu nije propustio ni Anin suprug Boran Uglešić.

Ana i Boran u sretnom su braku od 2018. godine, a s bivšim partnerom, putopiscem Hrvojem Šalkovićem ima sina Marata Ivana.

