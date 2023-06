Zgodne noge naše glumice ukrale su svu pažnju sa zanimljive suknje, a u fokusu su bili i rezultati povećeg gubitka kilograma!

Ana Begić Tahiri pozirala je u zavodljivoj kombinaciji u kojoj je posebno istaknula noge te zadobila mnoštvo komplimenata.

Glumica Ana Begić Tahiri podijelila je niz fotografija na kojima pozira u prirodi, a njezina neobična kombinacija istaknula je sve atribute.

Na prve dvije fotografije pozirala je na ljuljački, dok je na preostale dvije sjedila na paletama.

Ana je na sebi imala bijelu suknju s detaljima ljuskica i resicama koje su se protezale do koljena, a na nju je kombinirala traper košulju i srebrne sandale.

Kosu je svezala u nisku punđu, a roze sunčane naočale idealno su se uklopile u spomenuti stajling.

"Premazana lapielom od glave do pete", poručila je u opisu.

Antonija Stupar Jurkin odmah joj je uputila emotikon goruće vatrice u komentaru.

"Jao, goriš", "Predivna si žena", "Ljepoto", "Uu lajkam", "Goriš", "Wauu Wauu", samo su neki od komentara.

Nedavno je pozirala u bikiniju gdje je pokazala rezultate silnog truda kojim je skinula 15 kilograma.

Kilograme je morala izgubiti zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji Zdravlje na kvadrat.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u 40-e, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

Otkrila je kako je za taj uspješan proces mršavljenja zahvalna obitelji, koja joj je bila podrška.

"Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku, koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima", pisalo je u opisu fotografije.

