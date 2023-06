Naša je glumica nakon duge borbe skinula 15 kilograma, a našla je način kako da se pohvali ravnim trbuhom!

Ana Begić Tahiri pokazala je rezultate silnog truda kojim je skinula 15 kilograma i pozirala u bikiniju, komplimenti su u komentarima samo stizali.

Naša glumica Ana Begić Tahiri objavila je novu fotografiju vrijednu divljenja na svom Instagramu.

Nakon duge borbe u kojoj je skinula 15 kilograma Ana je pozirala u bikiniju na prozoru jedne sobe u suknji i lagano skrivena iza zavjese. Gledajući u daljinu, Begić Tahiri nije skretala pozornost na svoj ravni trbuh, već na mjesto u kojem se nalazi.

''Opatija bajna'', napisala je u opisu.

No pratitelji su se u komentarima složili da je ipak vrjednije komentirati glumicu.

''Ana bajnija'', ''Woow, predivna si ženo'', ''Teški zacopanac'', pisali su joj.

Kilograme je morala izgubiti zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji Zdravlje na kvadrat.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u 40-e, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

Nedavno je podijelila i da je za taj uspješan proces mršavljenja zahvalna obitelji, koja joj je bila podrška.

"Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku, koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima", pisalo je u opisu fotografije.

