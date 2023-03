Jedna od omiljenih domaćih glumica progovorila je o velikom gubitku kilograma: "Bila je to jedna poštena borba..."

Ana Begić Tahiri na Instagramu je otkrila je koliko je zadovoljna svojim izgledom te koja je tajna njezine sve bolje figure.

Glumica Ana Begić Tahiri u posljednje vrijeme oduševljava nas svojim besprijekornim izgledom.

Ovog puta na Instagramu je ispod jedne fotografije u opisu ispričala i kako je došla do takve figure, ali i kako se osjeća.

Odjevena u crne hlače i bluzu sa valovima u kosi i osmijehom na licu, poručila je:

"Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to jedna poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima".

Pratitelji su joj u komentarima uputili niz komplimenata i poslali ogromnu podršku:

"Predivna! Dokaz da su godine samo broj i da nikada nije kasno", "Sijaš djevojko", "Izgledaš fenomenalno, ali meni si oduvijek predivna", "Izgledaš i zračiš predivno".

Podsjetimo, Ana je krajem prošle godine izgubila 15-tak kilograma i to nakon što je imala problema sa zdravljem.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine. Mada su mi rekli, kad uđeš u 40.-e to ti je najljepši period tvog života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i eto jedan hormonalni poremećaj teški. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene”, ispričala je Ana u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Kaže kako ju kritiziraju jer nikada ne doručkuje, a večera obično nakon predstave jer punog trbuha, dodaje, i nije baš lako glumiti. Ljubitelj je svega u prehrani, i ne uskraćuje si ništa!

“Danas smo pričali o tome na probi u kazalištu. Da imaš jedno jelo koje bi izabrao da jedeš doživotno bila bi sarma, jer tu imaš i meso i zelje i rižu! I prodala bih se za slatko", priznala je.

Najveća podrška tijekom cijelog procesa bila joj je upravo obitelj - kćer i muž bili su joj ujedno najbolji i najgori kritičari.

