Jedna od najljepših žena na svijetu pokazala je kako je izgledala kao dijete, pa se našla na meti ružnih komentara: ''Ovo je dokaz...''

Priyanka Chopra na društvenim mrežama pokazala je kako je izgledala kao dijete, a pojedini pratitelji pisali su joj ružne komentare.

Indijska glumica, pjevačica i bivša Miss svijeta Priyanka Chopra već dugo slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz mladosti, zbog koje se našla na meti negativnih komentara.

"Upozorenje: Nemojte se šaliti na račun moje devetogodišnje verzije. Nevjerojatno je razmišljati o tome što pubertet i sređivanje mogu učiniti djevojci. Na lijevoj je strani moja fotografija iz mladosti s 'dječačkom' frizurom, koja je trebala biti praktična za školu (hvala, mama). Prije toga imala sam frizuru u obliku zdjele, pa je ovo bio napredak", napisala je Priyanka.

"Na desnoj strani sam ja s 17 godina, netom nakon što sam osvojila titulu Miss Indije 2000. godine i uživala u čarima frizure, šminke i garderobe. Obje fotografije snimljene su u razmaku od manje od deset godina. Kako je Britney Spears lijepo rekla: 'Ja nisam djevojčica, ali još nisam ni žena.' Upravo tako sam se tada osjećala, ulazeći u veliki svijet zabavne industrije", dodala je.

"Gotovo 25 godina kasnije... i dalje to sve pokušavam shvatiti. No zar nismo svi takvi? Prisjećanje na moju mlađu verziju često me potiče da budem nježnija prema sebi danas. Razmislite o svojoj mlađoj verziji i o tome koliko je učinila za vas. Volite sebe, prošli ste kroz mnogo toga da biste stigli ovdje gdje ste danas", objasnila je.

"Što je vaša mlađa verzija učinila za vas? Hvala onome tko je napravio ovu usporednu fotografiju i poslao mi je", zaključila je.

Na Instagramu je prati više od 92 milijuna ljudi, a nekima se ova njezina fotografija nije svidjela, što su i napisali ispod objave.

"Ona je transrodna žena", "Rodila se kao muškarac", "Je li ovime objavila da je transrodna?", "Super mi je kako negira plastične operacije", "Ovo je dokaz da je bila na plastičnim operacijama", "Baš si bio sladak prije", samo je dio komentara ispod objave.

Naravno, bilo je i onih koji su joj pisali komplimente.

''Predivna si'', ''Ti si naša kraljica'', ''Lijepa si bila i s takvom frizurom'', ''Prirodna ljepotica'', ''Pubertet je napravio svoje'', ''Ovo je preslatko'', pisali su joj obožavatelji.

Inače, lijepa Priyanka već godinama ljubi glazbenika Nicka Jonasa, a zajedno imaju i kćer Malti. Više njihovoj o ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zanimljiva životna priča naše glumice: Završila je medicinu pa se zbog glume skinula do kraja

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova pokazala zgodnog supruga, u čijem zagrljaju najradije uživa: ''Daria, nije ti loš...''

Ovo su poznati Hrvati koji su bili žrtva provalnika, jednom je provaljeno čak 5 puta: ''Ne poznajem vlastiti stan kako je to izgledalo...''

Zanosna crnka iz Grčke zapjevala je hit Lepe Brene, pa postala hit na društvenim mrežama, poslušajte kako zvuči!



Pogledaji ovo inMagazin Donosimo ekskluzivne prizore s vjenčanja sina Daniela Popovića, ponosni tata emocije nije skrivao: ''Pa ženi se sin, prvorođeni!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prija sitno broji do spektakla u zagrebačkoj Areni, pogledajte što je objavila nekoliko sati prije koncerta