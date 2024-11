Donosimo ekskluzivne prizore s vjenčanja sina Daniela Popovića, ponosni tata emocije nije skrivao: ''Pa ženi se sin, prvorođeni!''

Oženio se prvorođeni sin eurovizijske zvijezde Daniela Popovića i poznate organizatorice društvenih događanja Sanje Bjedov. Sebastian Popović na vječnu se ljubav zakleo stjuardesi Magdaleni Kipson, koju je upoznao prije samo devet mjeseci. Vidno raspoloženi mladoženjini roditelji, pozirali su zagrljeni i šetali - ruku pod ruku. To je samo dio iznenađenja koje su ekskluzivno zabilježile naše kamere. Priču donosi Anja Beneta.

Mladenci Magdalena i Sebastian na vjenčanje su stigli u bijeloj limuzini. A onda je uslijedio prizor kakav nije viđen više od četvrt stoljeća, a ekskluzivno su ga zabilježile naše kamere.

Roditelji mladoženje, bivši supružnici Sanja Bjedov i Daniel Popović, koji su u braku bili od '86. do '97., prošetali su ruku pod ruku.



"Pa, ženi se Sebastian, prvorođeni sin. Moj i njegov! Naš!''



Danielova sadašnja supruga na to nije bila ljubomorna.

"Ma kakvi ljubomorna. Pa, mi smo svi obitelj. Zašto bi bila ljubomorna, pa mama i tata od mladoženje su. Stigla sam sa svojom kćerkom Patricijom, zaručnikom i s mužem."

Snahom su roditelji prezadovoljni.

''Prelijepa je. Ja sam prezadovoljna. Ako je naše dijete sretno, ja sam sretna. Važno je da malo svira i pjeva. To je dobro. Mislim da su na istoj frekvenciji."



Magdalena i četrnaest godina stariji Sebastian na vječnu ljubav zakleli su se u Župi Svetog Luke Evanđelista u zagrebačkom naselju Travno. Mladenka je sjala u bijeloj vjenčanici poznate dizajnerice Mirsade Jureše.

"Kako je biti oženjen muškarac? Ne znam još. Pitaj me za deset godina. Sad je savršeno."

"Baš je bilo lijepo. Veoma smo svi bili uzbuđeni i dirnuti od srca. Vidio sam suze u Sanjinim očima… A je l' tata zasuzio? Ja sam već isplakao svoje suze, ali uvijek pronađem koju. Ovaj put su izostale, zato što je Sanja plakala za nas!" govori Daniel.



"Malo tuge. Malo emocija, malo sjećanja na njegovo djetinjstvo kad sam ga rodila, na to da njegova baka koja je brinula o njemu to nije dočekala, ali nakon toga krećemo slaviti i očekujte neočekivano jer ja danas stvarno ženim svoga sina'', dodala je Sanja.



Svadbeno slavlje u poznatom zagrebačkom restoranu uveličali su brojni poznati gosti.



"Sa Sanjom se znam iz rane mladosti. Zajedno smo radile modne revije, šetale po pistama, a Daniela sam nešto kasnije bolje upoznala jer smo snimali zajedno duet za pjesmu Eurovizije u ex Jugoslavije, tako da je to cijeli život'', kaže Ana Sasso.



"Prvi put sam susrela Sebastiana kad je imao dvije godine. Moj suprug Rajko je došao tamo preslušavati ploču koju je tamo napravio. Vežu nas duge, duge godine prijateljstva'', govori Snježana Djumić.



Prvi ples mladenci su otplesali uz pjesmu Vlade Gerogieva ''Sve si mi ti''.



Plesni podij doslovno je izgorio kad se na pozornicu popeo tata Daniel i zapjevao svoje legendarne hitove. Atmosferu do usijanja dovela je i mladenka, kad se primila gitare i mikrofona.



Magdalena i Sebastian uskoro namjeravaju objaviti duet. Glazbena dinastija Popović, nakon oca i sina, čini se, mogla bi se nastaviti i s unucima.



"Mladom paru želim sve najbolje, puno djece. Kao tata cijela vojska, nogometna momčad, ne stanu u cijeli kadar."



"Iako sad nemamo novosti nikakve, ali nadam se da ćemo uskoro dobiti novosti, tamo negdje krajem 2025."

