Pitanje o Gibonniju namučilo je natjecateljicu Jokera, biste li vi znali odgovor na njega?

Natjecateljica Jokera Zrinka Jurec posrnula je na posljednjem pitanju i nastup zaključila s 500 eura, a namučilo ju je i pitanje o Gibonniju.

Simpatična 31-godišnja stomatologinja, Zrinka Jurec iz Zlatar Bistrice, svojim nastupom u kvizu Joker zabavila je, kako sve prisutne u studiju, tako i gledatelje pred malim ekranima.

Samouvjereno je odgovarala na pitanja, no posljednje pitanje, nije joj bilo naklonjeno. Da je točno odgovorila na pitanje "Po čemu će stanovnici Londonderry Townshipa pamtiti datum 28. ožujka 1979. godine?": A) razornom potresu, B) nesreći u nuklearnoj elektrani, C) velikoj poplavi ili D) ukazanju NLO-a, kući bi otišla s maksimalnih 15.000 eura, no Zrinka je zaključala odgovor C i kviz napustila s 500 eura. Točan odgovor bio je pod B.

''Ja sam odlučila da nema smisla odustati'', odlučna je bila Zrinka u svom nastupu.

Od prethodnih pitanja samo je na još jedno netočno odgovorila, a dva jokera i poziciju niže na novčanoj ljestvici koštao ju je papa.

"Prvi papa bio je Sveti Petar. Kako se zvao drugi papa koji ga je naslijedio na funkciji?" A) Pavao, B) Pio, C) Lav ili D) Lino. Zrinka je najprije odlučila iskoristiti superjokera, majku Draženku koja je s njom došla u pratnji, a potom i običnog jokera te se odlučila za odgovor C. Točan odgovor bio je D, kojega je Zrinka u startu eliminirala.

Sitne probleme zadalo joj je još pitanje "U kojem je glazbenom sastavu Zlatan Stipišić Gibonni započeo svoju karijeru?" A) Peti element, B) Šesti autobus, C) Sedmi patuljak ili D) Osmi putnik. Zrinka je najprije koristila joker koji je eliminirao odgovor A te je na koncu zaključala odgovor D i tako prešla na sljedeće pitanje.

Iako je velika ljubiteljica pasa, te sama ima jednoga, nije znala odgovoriti na pitanje "Koja pasmina ima reputaciju 'najbržeg psa na svijetu'?" A) hrt, B) border collie, C) irski seter ili D) doberman. Na ovom pitanju iskoristila je 2 jokera i na kraju se odlučila za odgovor A te tako obranila 15.000 eura.

