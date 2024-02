Prvi natjecatelj "Jokera" posjetio je njujorške Blizance nekoliko sati prije rušenja, a zamalo je završio i u otetom avionu: "Ja sam to doživio ili bolje rečeno preživio..."

Prvi natjecatelj kviza "Joker" Mario Simundža pred malim ekranima podijelio je i jednu anegdotu iz svojeg života.

Na novoj TV počelo je emitiranje novog dinamičnog kviza "Joker", u kojem su znanje, zabava i uzbuđenje za istim stolom.

U prvoj epizodi gledatelji su upoznali Splićanina Marija Šimundžu, iskusnog kvizaša koji za sebe kaže da je "ponosni splitski Vlaj".

Jeste li gledali kviz "Joker"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Osim znanjem, Mario je izazvao zanimanje i anegdotom iz svojeg života.

"Jedan od onih događaja koji su u kolektivnoj memoriji i za koji svatko tko ga se sjeća vjerojatno zna gdje je bio u tom trenutku, sigurno je 9/11 i rušenje Twinsa u NY, a ja sam ga doživio (ili bolje rečeno preživio) na letu iz NY za Floridu tog jutra. A na vrhu Twinsa bio 36 sati prije nego su se srušili. Bilo je tu još nekih 'manje napetih' doživljaja s putovanja poput bombaškog napada u Istanbulu, neplaniranog noćenja na rusko-estonskoj granici zbog (za pola sata) istekle vize, vožnje pod policijskom pratnjom u Andaluziji kako bi bili sigurni da ćemo platiti kaznu za prilično upitno počinjeni prometni prekršaj", otkrio je.

S nama je zatim podijelio još neke detalje o tom iskustvu.

"Ja sam u New Yorku bio od 1.9. i kupio sam kartu za šest atrakcija, u to vrijeme su to bili i Blizanci, i ja sam taj tjedan obišao sve i trebao sam otići iz New Yorka i posjetiti Blizance tek kad se vratim. No, mojoj se rodici dogodio neki kvar na autu pa smo ostali taj vikend tu, i ja sam se u nedjelju navečer popeo gore. A onda u taj utorak ujutro, dok su se avioni i zgrade rušili, doslovce sam bio 3 sata u avionu za Floridu. Poletio sam s Newarka, a s istog aerodroma u isto vrijeme poletio je i jedan od 4 oteta zrakoplova, koji se srušio u Pennsylvaniji. Ja sam doletio tim avionom na Floridu, točnije u Daytonu Beach, nesvjestan ičega. Moje dvije prijateljice su radile u jednom shopping centru, ja sam došetao do njih, svi smo bili nesvjesni ičega. I onda mi je jedna od njih rekla da su se srušili Blizanci u New Yorku, na što sam ja odgovorio: 'Ma nemoguće, bio sam preksinoć'. Tada sam nazvao rodicu u New Yorku da joj javim da sam stigao i samo što sam rekao 'evo ja sam', ona je rekla 'hvala Bogu što si se javio, tvoji su zvali već 3 puta, linija je pretrpana, ne mogu te dobit'. Ja sam problijedio, krv m je kliznula u pete, nisam mogao vjerovati što se dogodilo", prisjetio se Mario, no ni tu nije bio kraj njegove napete priče.

"U jednom trenutku se događa sljedeće situacija- u tom shopping centru u Daytoni ulazi jedna avionska posada i idu prema meni. Stjuard me gleda, susretnu nam se pogledi i kaže: 'Vi ste bilo na našem letu'. I ja kažem, 'da, jesam', i u tom trenutku prođe mi kroz glavu situacija kako posada nervozno hoda avionom, vjerojatno su bili obaviješteni. I kaže on meni: 'Hvala Bogu, dobro smo prošli'. I ja sam sutradan skužio što je on pod tim mislio, kad sam vidio naslovnicu novina, na kojoj je pisalo FBI sumnja na bombu na letu Continental Airlinesa, nakon što su na kotaču našeg aviona našli poruku 'Bushu s ljubavlju' (engl. 'To Bush with Love'). To se čak spomenulo i u izvješćima televizijskim tih dana, međutim nikakva se bomba nije našla i tu je priča završila", ispričao nam je.

No, Mario je kasnije doznao nešto zastrašujuće.

"2014. je izašla knjižica jednog novinara naziva "Flight path: The Fitft Plane and the Threat to Air Force", gdje je pisao o šest timova otmičara, ali očito se dva nisu uspjela ukrcat, što se dogodilo u slučaju ovog mog aviona, koji je bio u planovima da bude otet i presretne Air Force One. Oni nisu našli bombu, ali kasnije su našli jednu nepodignutu prtljagu, a u bussinness klasi na tom letu našli su zalijepljene male noževe kakvi su bili u ovim otetim avionima, znači to je bilo pripremljeno. Sve je to vodilo ka tomu da se taj jedan otmičarski tim ukrca u taj i još jedan avion, ali planovi im se nasreću nisu ostvarili", otkrio nam je Mario, koji je prije povratka doma, a nakon pada Blizanaca, još jednu večer proveo u New Yorku, te se uspio približit ruševinama Ground Zeroa.

"Otišao sam vidjeti i doživjeti to, i to je nešto što ste dotad mislili da se može vidjeti samo na filmu, apokaliptični prizori", kazao nam je.

Mario je s voditeljem Franom Ridjanom podijelio je i svoja folkorska iskustva. Naime, Frano je dugo godina plesao u folkloru, a Mario je bio voditelj marketinga i odnosa s javnošću Lada od 2005. do 2009. godine, ali je i dan danas njihov vjerni promotor i pratitelj.

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan o novom izazovu u karijeri: "Mislim da će ljudi uživati u atmosferi na kojoj smo radili, trudio sam se biti dobar domaćin''

Inače, Mario je po struci komunikolog, a radi kao turistički vodič, pa živi na relaciji Bruxelles – Split. Sebe opisuje kao druželjubivu i brižnu osobu, posvećenu ljudima, poslu i stvarima koje voli.

Svoje kvizaško znanje dokazao je već na 6. pitanju popevši se na vrh novčane ljestvice koja iznosi 15.000 eura. No, ono što mu je predstavljalo najveći izazov, bilo je obraniti tih 15.000 eura.

Na posljednjem, 12. pitanju, koje je glasilo Tko je prvi dobio prestižnu glazbenu nagradu Grammy, u tada novoj kategoriji ''Najbolja rap izvedba'?,' ponuđeni odgovori bili su Run-DMC, The Fat Boys, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince i Ice-T. Iako je imao mogućnost odustati, Mario je na ovom pitanju odlučio iskoristiti joker koji mu je između odgovora A i C eliminirao odgovor A, odnosno Run-DMC te je naposljetku zaključao odgovor D, Ice-T što ga je koštalo 15.000 eura, jer je točan odgovor glasio DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ponudivši netočan odgovor uz korištenje jokera, Mario je s vrha novčane ljestvice pao tri mjesta niže te kući otišao s osvojenih 1.000 eura.

Mario je s nama podijelio i svoje dojmove iz kviza "Joker".

"Meni je bio apsolutni užitak i samo snimanje je prošlo apsolutno opušteno. Nemam nikakvog žala, može se biti general poslije bitke i reći da se moglo bolje iskoristiti jokere i bolje financijski proći, ali da se nađem na istom mjestu opet bi ponovio isto i riskirao na zadnjem pitaju, to je ta moja kvizaška logika, bitno je da smo se dobro zabavili. Moram priznat da nisam imao snage gledat emisiju uživo, pogledao sam je na miru na snimci kad je žena došla s posla. Svakako, ja sam zadovoljan i super su reakcije", rekao nam je Mario.

"Joker" nastavlja s osvajanjem srca gledatelja i potvrđivanjem talenata natjecatelja koji se hrabro suočavaju s izazovima znanja. S nestrpljenjem očekujemo već sljedeću epizodu i nova iznenađenja koja donosi ovaj nevjerojatni kviz.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Baby Lasagna oglasio se o pomalo čudnom potezu naših susjeda: "Mislim da su se prepali konkurencije"

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Slavljeničke fotografije supruge Lea Messija začudile su javnost: "Ljudi koji imaju novca…"