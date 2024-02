Frano Ridjan o novom izazovu u karijeri: "Mislim da će ljudi uživati u atmosferi na kojoj smo radili, trudio sam se biti dobar domaćin''

Franu Rijdana gledat ćemo kao voditelja novog kviza "Joker", koji sljedećeg tjedna stiže na Novu TV, a otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati te se dotaknuo i svojeg privatnog života.

Nova TV od sljedećeg tjedna donosi novi kviz kakav gledatelji još nisu vidjeli.

Kviz "Joker", gdje su znanje i zabava za istim stolom, 26. veljače od 18 sati počinje s emitiranjem na Novoj TV i prikazivat će se od ponedjeljka do petka, a vodit će ga omiljeni voditelj Frano Ridjan.

"Mislim da će ljudi uživati u atmosferi na kojoj smo radili, a tek onda shvatiti o koliko se zahtjevnom kvizu radi. Ja sam se trudio biti dobar domaćin, dajući kandidatima punu podršku i koliko je bilo u mojoj moći napraviti da prolaze sa smiješkom kroz svoj natjecateljski proces", otkrio nam je Frano, koji priznaje i da je poprilično izazovno voditi kviz.

"Kviz je zahtjevna forma jer se netko bori za osvajanje određenog iznosa. To podrazumijeva da ne smijete nikoga oštetiti, da ne smijete pomagati niti odmagati. Veliki je pritisak na cijelom timu da sve ide glatko i da se poštuju pravila. Sa zadovoljstvom mogu reći da su svi lavovski odradili posao", istaknuo je.

Upitali smo ga i bi li se on usudio okušati kao natjecatelj kviza.

"Ne bih si to priuštio. Možda u humanitarne svrhe. Nešto općeg znanja imam, ali kvizovi postaju toliko komplicirani da mi se čini da bih se izložio jako velikom stresu", priznaje.

Frano je danas jedno od omiljenih televizijskih lica, što među ostalim dokazuje i nedavna nominacija za Zlatni studio, koji nažalost ipak nije osvojio.

"Podrška javnosti se još nije materijalizirala nagradama. Za sada imam puno veću podršku struke po tom pitanju, jer sam višestruko nominiran za obje medijske nagrade u više kategorija, ali ne brinem. Nagrade će doći i proći, vjerojatno puno kasnije nego što većina nas profesionalaca zna i osjeti da je vrijeme. Također, mnogi drugi poznati kolege nisu dobili nikakve višestruko zaslužene nagrade, što nimalo ne umanjuje kvalitetu nečijeg rada", kaže.

S obzirom na svoju popularnost, Frano više ne može ni neometano prošetati ulicom, bez da ga zaustavi neki obožavatelj.

"Zaustavljaju, vesele se. Neki žele kratko porazgovarati, neki se fotografirati. Svačega je dosad bilo. Najžalije mi bude ekipe na zebri koja gleda u mene, nije sigurna koga vidi pa se okreće više puta, onda nehotice umjesto mene, pokupe semafor", priča.

Osim što je voditelj, Frano je domaćin na mnogim eventima, konferencijama i natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, a radi i kao službeni moderator HNS-a i najavljivač nogometne reprezentacije na natjecanjima UEFA- e i FIFA-e te na svjetskim i europskim prvenstvima u rukometu, vaterpolu, karateu, košarci, mažoretu, twirlingu te programima Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Učili su me da nije bit u samopromociji nego da klijenti budu zadovoljni. Dok me sami kontaktiraju, znači da nisam iznevjerio taj postulat", pohvalio se.

A u čemu od toga najviše uživa?

"Najviše uživam u vođenju programa sa živom publikom. Tamo nema drugog pokušaja i ponovljenog snimanja. Što više ljudi u publici, veći užitak", priznaje Frano, koji uz sve obaveze uspije naći i vremena za sebe i obitelj.

"Koliko god možda zvučalo paradoksalno, ja sam stalno slobodan. Ja radim posao koji volim, koji je dinamičan, nisam svaki dan u uredu od jutra do mraka, pa drugačije tumačim pojam slobodnog vremena. Budući da nisam tip za pijančevanje i bančenje, mogu reći da mi je moje vrijeme skroz ok. Volim putovati s obitelji, a najviše obavljati svakodnevne obiteljske poslove", kaže.

Frano je otac dvojice sinova, a otkrio nam je što oni najviše vole raditi s njim i gledaju li ga na televiziji.

"Oni kažu da se najviše vole glupirati s tatom i raditi nered. Odlično nam to ide! Na televiziji me ne gledaju jer su to prekasni termini za jednog sedmogodišnjaka i jednog četverogodišnjaka. Mi smo 'zastarjeli' roditelji, vidimo koliko ekran smeta djeci, pa smo našli kompromis. Kada tata nešto zanimljivo radi, onda ih dovedem jedan dan na snimanje. To će ionako duže pamtiti", rekao nam je Frano.

Otkriva i kako je njegovoj supruzi Lei biti okružena dečkima.

"Trudimo se mami napraviti što ugodniju atmosferu. Nije baš da svaki put uspijemo, ali važna je namjera. Ja sam oba puta htio djevojčicu, pa vidite kako mi je uspjelo", smije se Frano i dodaje: "No, sve je kako treba biti, samo da su moji dečki zdravi i veseli."

Na kraju je uputio i poruku našim čitateljima.

"Želim svima da uživate u životu i više nego što uživam ja, da svojim radom zaslužite blagonaklonost okoline i da cijenite svačiji posao i svakoga koga sretnete u svome danu. Usput im poklonite osmjeh jer dobro se dobrim vraća, iako su me ujedno i bezbroj puta zavaljali", poručio je Frano.

