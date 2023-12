Voditelj Supertalenta Frano Ridjan nominiran je za važnu medijsku nagradu: ''Kad sam vidio s kim sam nominiran, ja sam već pobijedio!''

Voditelj Supertalenta Frano Ridjan ove je godine nominiran za Zlatni studio u kategoriji Najbolji TV voditelj, a s nama je podijelio svoje dojmove.

Frano Ridjan, dio voditeljskog para našeg najgledanijeg showa Supertalent, nominiran je za Zlatni studio Jutarnjeg lista 2024. godine i to u kategoriji Najbolji TV voditelj.

Za naš portal Frano je podijelio svoje dojmove o nominaciji, ali i nešto o privatnom životu.

Nominacija ga je, kaže, iznenadila, ali nervoze nikakve nema.

''Mogu reći da me nominacija ugodno iznenadila jer svi moji kolege, uključujući mene, radimo svoj posao odgovorno i profesionalno pa nam je drago kada to struka prepozna. Nervoze i uzbuđenja nema jer je ovo tehnički prednominacija, tek potencijalno treba zavrijediti mjesto u top 3, pa nisam pod pritiskom. Slatke su to muke'', govori nam.

U njegovoj kategoriji nominirana su lica koja već godinama stvaraju svoje karijere ispred kamera, Mojmira Pastorčić, Zoran Šprajc, Joško Lokas i Mirko Fodor. A što Frano kaže na ovakvu konkurenciju?

''To su sve drage kolege koje godinama pratim i sastavni su dio moga odrastanja i stasanja u profesiji. Ja sam odmah rekao da nismo konkurencija jer je to birano društvo, svi se znamo i međusobno poštujemo. Tko god da pobijedi je odličan odabir. Kada sam vidio s kime sam nominiran, ja sam osobno i profesionalno pobijedio, jer to su sve ozbiljni igrači.''

Supertalent, koji je također nominiran za Najbolju TV zabavu, Frano vodi s Igorom Mešinom koji je već godinama zaštitno lice zabavnog programa Nove TV. Gledatelji su njihovim zajedničkim nastupom svaku emisiju zadovoljni, a je li mu Mešin dao neki savjet ili motivaciju?

''Igor je godinama je imao istog partnera s kojim je sjajno funkcionirao i stvarno se potrudio prilagoditi meni kako bi mi tranzicija prošla glatko. Sad smo uigrani tandem, kojem ne treba previše vremena da složimo što god treba. Jedini savjet koji je imao - ti si mlađi slobodno ti radi sve ludorije kad pitaju u Supertalentu'', otkrio je.

Franu su gledatelji zavoljeli u kratkom roku zbog spontanosti, ali u isto vrijeme i profesionalnosti. Nama je rekao kako se priprema za vođenje emisije i zbog čega je u tom poslu tako dobar.

''Kratki rok je relativan pojam jer ovim se poslom ja službeno bavim 25 godina, ali kako kažu iskusniji - trebaš sve te godine raditi svaki dan da bi uspio u kratkom roku, nekad i preko noći. Pripreme traju otkad znam za sebe, jer mi voditelji o svemu moramo znati gotovo sve pa se vodim savjetom koji sam dobio davnih dana - iskreno reagiraj i stavi se u 10. red publike. Njima mora biti ugodno dok ste zajedno. Nadam se da uspijevam i molim za oprost unaprijed ako pogriješim'', govori.

Prije televizije, Frano se okušao u radijskom svijetu, a je li mu draže bilo to ili televizija, teško odlučuje.

''Kako je to lijepo napisao Ðole: ''Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skrila se tu negdje duboko u nama''. Ja sam zaljubljen u oba medija koji čine moj posao. Radio je vječna simpatija jer sam odrastao slušajući programe od radio Bukurešta do Radio Luksemburga, ali televizijsko putovanje ima posebnu čaroliju. Sad sam toliko dugo bez radija, da mi se čini kako sam vječno na televiziji'', rekao je.

Blagdani su stigli, a nama je otkrio kako ih provodi, praznike neće u potpunosti provesti odmarajući.

''Blagdani će ove godine, po prvi puta biti podznak pitanja jer smo morali u adaptaciju stana, a radovi, naravno, kasne. Ali veselja neće nedostajati, barem onog vezanog uz čišćenje'', šali se.

''Nakon ''rohbau'' Božića dočekujem Novu radno na Stradunu, ali vodim obitelj sa sobom pa ćemo nekoliko dana uživati u Dubrovniku. Oni onda natrag za Zagreb, a tata ostaje raditi do 15.1. Europsko vaterpolsko prvenstvo koje se održava u Dubrovniku i Zagrebu. Dakle ukratko - poslovni angažmani uvijek'', govori nam.

A upravo njegova obitelj na njega je najponosnija, a evo i što oni kažu na činjenicu da je postao jedan od najangažiranijih voditelja u Hrvatskoj.

''Ja sam oduvijek u tom poslu, samo se sada možda više primjećuje. Moja obitelj se odlično nosi s time jer je takav posao, a čak se nekad i sretnemo, pa je veselje obostrano'', zaključuje.

Za Franu možete glasati na stranici Jutarnjeg lista, a je li osvojio nagradu za najboljeg saznat ćete u veljači sljedeće godine.

