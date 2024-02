Baby Lasagna oglasio se o pomalo čudnom potezu naših susjeda: "Mislim da su se prepali konkurencije"

Gost najslušanijeg radijskog showa Beautiful Day bio je Baby Lasagna, koji je s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio čak 247 bodova publike, odnosno više nego svi ostali kandidati zajedno, i tako postao najuvjerljiviji pobjednik Dore.

Zašto je uopće bio rezerva, nitko mu nije objasnio, no preko noći je postao favorit, i to izvan granica države. Ovogodišnji Eurosong bit će održan u švedskom Malmöu, a nakon njegove trijumfalne pobjede ispred Hrvatske je na kladionicama samo Ukrajina. Baby Lasagna s drugog je mjesta skinuo susjede Talijane, koji su se, čini se, uplašili konkurencije i pri glasanju mu nisu dali niti jedan bod. Slušateljima bravo! radija otkrio je kako je došlo do snimanja spota koji je danas dosegao čak milijun pregleda te hoće li tako biti izgledati i u Švedskoj, kao i kada počinju pripreme.

Iako se njegova pobjeda naslućivala, priželjkivala i osjećala u zraku, Baby Lasagna do kraja se, kaže, nije opuštao.

"Trebalo se dokazati, osim toga bilo je pitanje hoće li se ljudima svidjeti to što smo pripremili… Stvarno nisam znao do zadnjeg časa, pogotovo kada sam vidio neke nastupe i čuo neke izvođače kako pjevaju, brate mili. Osim toga, ne znaš kako bodovi funkcioniraju, pa sve dok nisu prozvali ime i rekli 200 i koliko bodova… 247. Rekli su mi da je to najuvjerljivija pobjeda na Dori", izjavio je Baby Lasagna.

Jesu li mu objasnili zašto je bio rezerva?

"Ne, ništa nisu rekli. Ma i ne trebaju", zaključio je.

Iako mu susjedi Talijani nisu dali niti jedan bod, o njima ima samo riječi hvale.

"Angelina Mango s pjesmom 'La noia' - meni je to predobra stvar. Tu je spojila talijanski trep, ma fantastično. Meni je to baš stvarčina, kužim zašto je tako visoko na kladionicama. Nije mi čudno što mi nisu dali niti jedan bod, mislim da su se prepali konkurencije. Razočaran sam jer sam fan te pjesme i još smo si blizu", priznao je.

Nakon njegove trijumfalne pobjede na Dori ispred Hrvatske je na kladionicama samo Ukrajina. Boji li se da će ga slava promijeniti i da više neće biti ista osoba?

"Ne da se baš bojim, bojim je pogrešna riječ, ali brinem se o tome da se to ne dogodi", zaključio je Baby Lasagna.

Igra li obitelj ulogu u tome da ga drži na zemlji?

"Pa, dosad nije bilo potrebe da me drže na zemlji, ali ako dođe do toga, mislim da hoće, pogotovo zaručnica", smatra Baby.

Pobjedu je posvetio obitelji, za koju ističe da mu je na prvom mjestu u životu. Zaručnica Elizabeta Ružić velika je podrška Baby Lasagni. Otkrio je da je s njom fenomenalno raditi jer je smirena, a inače je zaslužna za sve vizualno u Baby Lasagni, pa tako i za pobjednički spot.

"Spot su radili moj budući punac i moja zaručnica. On je snimao, ona je montirala, režirala, sve što nije držanje kamere. Bilo je fenomenalno, najteže nam je bilo naći kravu koja ima mlijeka… Zvali smo jedno šest-sedam ljudi, onda jedan kaže zovi drugoga itd. Tako smo čuli da neki lik u selu pored ima kravu, nismo mogli doći do njega, nego smo došli u selo autom, naletjeli na prvog čovjeka i rekli da smo čuli da netko ovdje ima krave, on je rekao: 'Imam ja kravu.', 'Ča moremo mi doći nešto snimiti?', 'Da, da dođite…' Došli smo tamo, pomuzli kravu, rekli hvala, popili čašu vina i otišli", prepričao je.

Hoće li na Eurosongu biti odjeven kao u spotu?

"Neću, onaj outfit je preobičan, dobar, ali mislim da Eurosong traži nešto posebno. Danas je spot na YouTubeu dosegao milijun pregleda", zaključio je vidno zadovoljan.

Ispred Baby Lasagne samo su dva-tri dana odmora, a onda počinju pripreme za veliki nastup u Švedskoj.

"Sutra se vraćam kući. Doslovno se mora odmah, odmah, odmah krenuti. Do 10. 3. treba biti isplaniran cijeli nastup, neće biti isti kao što ste vidjeli, mijenjat ćemo. Ne samo da treba biti gotov, treba ga snimiti, poslati Eurosongu, tako da nema odmora, ali bolje to nego da mi je dosadno", zaključio je Baby Lasagna.

Njegovi sugrađani iz Umaga ne mogu sakriti sreću. Na društvenim mrežama potvrđuju kako je pobjeda na Dori otišla u ruke marljivom, skromnom, dobro odgojenom i pristojnom glazbeniku, kojem, čini se, organiziraju i doček.

Na kraju gostovanja Marko je još jednom svima zahvalio na podršci, obećao se vratiti na omiljeni radio i svima poručio: "Baby Lasagna nema nikakvo značenje, samo sam htio nešto što zvuči apsurdno, smislio sam ga u Novigradu na rivi dok sam se šetao, samo, eto, tako zvuči fora i smiješno, sad je to to, zbog toga što tako zvuči svi i pitaju otkud to ime. Tata je mislio da se zovem Baby Njoki."

