Biste li vi znali odgovor na pitanje zbog kojeg je za ovog natjecatelja igra u Jokeru neslavno završila?

Igor Kolar sudjelovao je u kvizu "Joker" Nove TV, a kući je otišao bez osvojenog novčanog iznosa.

Osječanin Igor Kolar po prvi put u životu odlučio se okušati u kvizu znanja i to u "Jokeru" Nove TV, no nažalost, početnička sreća nije ga poslužila.

Igor je na svoje posljednje pitanje odgovorio netočno te time izgubio dotad osvojenih tisuću i oprostio se od kviza praznih ruku i džepova.

"Tko je slavio 1984. na prvoj dodjeli MTV Video Music Awards, kao dobitnik prve nagrade u kategoriji videa godine? A) Michael Jackson (''Thriller'') B) The Cars (''You Might Think'') C) Cyndi Lauper (''Girls Just Want to Have Fun) D) The Police (''Every Breath You Take)", glasilo je posljednje pitanje na koje je Igor odgovorio A) Michael Jackson (''Thriller'') kazavši kako mu taj odgovor ''zvoni'' u glavi. Točan odgovor bio je B) The Cars (''You Might Think'').

Probleme mu je zadalo pitanje oko simbola grčkih muza pa je za njega iskoristio joker i pitao suprugu za pomoć.

"Dvije maske, jedna nasmijana a jedna tužna, povezujemo s grčkim kazalištem. Točnije s dramom. Maske predstavljaju tragediju i komediju. One su simbol dviju grčkih muza. Kojih? A) Melpomena i Talija B) Talija i Klio C) Melpomena i Klio D) Klio i Kaliopa. Supruga se odlučila za odgovor D, no točan odgovor je bio A) Melpomena i Talija, pa je tako Igor izgubio tri jokera.

Nije mu išlo ni pitanje iz povijesti SAD-a.

"U kojoj se saveznoj američkoj državi dogodio obračun kod OK korala? A) Texas B) Nevada C) Novi Meksiko D) Arizona. Igor je najprije na ovom pitanju iskoristio joker, a potom zaključao odgovor B) Nevada, no točan odgovor krio se iza D) Arizona.

Novu epizodu kviza ''Joker'' ne propustite već sutra na Novoj TV od 18 sati!

