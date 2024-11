Iza širokog osmijeha ove talentirane ljepotice, krije se i tužna životna priča: ''Da ga danas sretnem...''

Tamia iz Supertalenta oduševila je žiri pa osvojila njihov zajednički zlantni gumb.

Fantastična akrobatkinja Tamia Šeme oduševila je žiri showa Supertalent u osmoj epizodi i dobila njihov zajednički zlatni gumb.

Iza velikog osmijeha talentirane djevojke krije se i tužna životna priča. Naime, Tamia je odrasla bez oca.

''Živim s mamom, otac mi fali, da ga danas sretnem htjela bih da me upozna s polubraćom i polusestrama i htjela bih da bude ponosan na mene za sve što sam napravila dosad i sve što ću uraditi. Počeci su bili teški jer za ovaj sport trebaš imati visoki strop. U konjušnici sam vješala prvu svilu, ali to su uvijek bili moji snovi da iz te konjušnice dođem do nečeg više, ne dolazi sve samo. Trebaš sam sebe nekako gurnuti da uradiš nešto što hoćeš'', smatra Tamia koja je stvarno napravila spektakl pred žirijem i publikom.

Zbog bolivijskog korijena susrela se s rasizmom.

''Zbog izgleda su me uvijek u školi podsjećali da sam drugačija i kao da nisam dovoljno dobra za ovo i da to nije moj kraj i sve. Rasizam je baš bio očit, još i danas se bojim da će me netko optužiti da sam nešto ukrala. Moj otac mi je kao stranac, upoznala sam ga samo jednom i nismo se vidjeli od 10. godine'', dio je životne priče ove talentirane djevojke.

