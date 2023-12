Željko Samardžić progovorio o teškoj bolesti s kojom se bori: "Sve sam morao promjeniti"

Željko Samardžić ispričao je kako izgleda njegov život s Hashimoto sindromom.

Regionalni pjevač Željko Samardžić u razgovoru za regionalne medije progovorio je o svojoj autoimunoj bolesti, točnije Hashimoto sindromu.

Ta bolest znatno je utjecala na njegov život, a sada je uspijeva držati pod kontrolom i trudi se biti drugima uzor što se tiče te bolesti.

"Velik broj ljudi boluje od ove bolesti, a da to ni ne znaju. Hashimoto napada štitnjaču, a ona je zaslužna za rad hormona koji služe za mnoge druge funkcije u tijelu. Od ove bolesti se brzo debljaš, osjećate ogroman umor i promjene na koži i kosi", objasnio je pjevač.

Morao je promijeniti život iz korijena, uzimati terapiju, ali i uvesti zdrav način prehrane.

"To je jedna autoimuna bolest štitnjače koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo uzimati redovnu terapiju, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom boluju od te bolesti, ali eto mene je snašla i nosim se s njom kako god mogu i znam. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja to ima, a ja sam ga imao dugo da to nisam ni znao".

Objasnio je i da kada je saznao da ima tu bolest, nije mogao doći sebi te mu se svijet srušio u sekundi.

"Sada sam nastavio normalan život jer redovno uzimam terapije. Svaka tri mjeseca idem na kontrolu i vadim krv. Ja sam ranije uzimao čašicu rakije ili vina više, a sada to ne mogu zato što moram čuvati glasnice. Kad mi to tako funkcionira, sve je okej. Otkrio sam tu bolest kada sam išao na jednu operaciju da se ne bih znojio. Na kraju se ispostavilo da se radi o Hashimotu, smanjenoj funkciji štitne žlijezde", ispričao je Željko.

