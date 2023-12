Pamtimo ga iz domaćih sapunica, no više se ne bavi glumom i ne izgleda ovako, a čak je promijenio i ime!

Marko Čabov nekad je glumio u domaćim serijama, a danas podučava jogu i zove se Atam Puri.

Bivši glumac i maneken Marko Čabov proslavio se ulogama u domaćim serijama "Zabranjena ljubav" i "Ruža vjetrova".

Gledatelji ga pamte po dugačkoj plavoj kosi s loknama, no Marko danas ima kratku kosu, a osim frizure, promijenio je i posao te svoje ime.

Tako se sada predstavlja kao Atam Puri i bavi se podučavanjem joge, a na njegovom profilu na LinkedInu piše i da obnaša dužnost direktora u jednoj privatnoj firmi.

Jedno je vrijeme radio i na gradilištu.

"Bauštela nikada nije bila daleko od mene. Čak sam i u seriju 'Zabranjena ljubav' otišao ravno s gradilišta na kojem sam čistio zgradu od ulja. No, tako je to. Kad bih mogao živjeti od manekenstva i glume, bio bih i te kako sretan. Kako ne mogu, tj. nisam čovjek koji vuče ljude za rukav i pristaje na štetne kompromise, tako nastojim pratiti životne smjerove kako dođu i bez plana uskočiti u njih. Dakle, ako bi mi netko sada ponudio ulogu na osnovi mog talenta, prihvatio bih je i bio iznimno zadovoljan. No, kako se to ne događa, radim na baušteli za 20 kuna po satu i osjećam se korisnije i bolje nego da živim 'život glumca bez uloge", ispričao je 2011. za Večernji list i dodao da su ga tada ljudi na ulici znali često prepoznati.

"Mnogima je neshvatljivo da čovjek koji navečer šeta modnom pistom ujutro navlači radnu manduru i odlazi na posao. No, to posebno zabavlja moje kolege s bauštele", istaknuo je tada.

Kako Marko izgleda danas i koliko se promijenio od slavnih dana, pogledajte u galeriji.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Zanimljivosti Ella Dvornik i Charles Pearce snimljeni su pred sudom u Puli, pojavili su se u pratnji odvjetnika, a izrazi njihova lica sve govore!

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Pogledajte u kakvoj je haljini Prija otvorila svoj četvrti koncert, morala je paziti na baš svaki pokret!