Željko Samardžić progovorio o preranoj smrti svog sina, a samo pred naše kamere stala je i njegova supruga koja inače izbjegava medije!

Željko Samardžić je održao koncert na splitskom Sustipanu i oborio rekord posjećenosti. U razgovoru za In Magazin, prvi put je za hrvatske medije progovorio o preranoj smrti svojeg sinčića, a samo pred našu kameru stala je i pjevačeva supruga Maja. Intervju s ovom velikom regionalnom zvijezdom donosi naš Gordan Vasiljza In magazin!

Splitski koncert Željka Samardžića koji je već u najavi još u ožujku podigao veliku prašinu zbog prve odbijenice, a potom velikog preokreta i dobivanja dozvole, dobio je najljepši mogući epilog.

Čarobni Sustipan bio je pretijesan za sve koji su željeli uživati u najvećim hitovima starog lava, koji im je priredio večer za pamćenje.



''Sad prolazim ovdje dok sam dolazio na Sustipan, gledam koliko ljudi, kolika je to kolona, dakle mi kasnimo s koncertom da bi svi oni uspjeli ući. I to me nekako drži i ta nova generacija, ti mladi ljudi.'', rekao je.

A životni put ovog miljenika ženske publike je prava filmska priča. Ali krenimo redom. Jedan nastup njegova benda iz 70-ih u dvorani srednje ekonomske škole u Mostaru, doveo ga je do najveće ljubavi, supruge Maje s kojom je u skladnom braku već 45 godina.



''Ja sam se oženio mlad, s mojom Majom sam dobio troje djece, četvero, jedan nam je sin nažalost preminuo kao mala beba. I imam sad četvero unučadi. Mogu reći da bih ponovo sve uradio. Meni je sve to kako treba i negdje se i poštujemo i volimo i imam osjećaj da što smo stariji, da smo sve bliži.'', rekao je.

''Izuzetno dobar suprug i djed i otac i jednostavno živi za obitelj i sav se predaje.'', rekla je Maja.

Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina za troipolmjesečnim sinom Zlatkom, kaže pjevač, zauvijek ostaju.



''Pa teško je to, mladom čovjeku je to drugačije. Možda je mojoj Maji to najteže palo, s obzirom da je ipak majka i nosila je to dijete. Naravno, ja sam tu odmah pored nje i svake godine u isto vrijeme bodrimo jedno drugo, koliko bi bilo godina da je sad i tako. To je bio sin, muško dijete, ali što ćeš, to je život. Ima raznoraznih tragedija kod ljudi. Najbolnije su one kad dobijete dijete i poslije 18-te, 20-te godine strada u nekoj prometnoj nesreći zreo čovjek. Svakakvih slučajeva ima, ne daj Bože nikome.'', priča Željko.

Nedugo nakon obiteljske tragedije, zamalo je i on izgubio život. Naime, Željko je početkom rata slučajno ranjen u Mostaru, nakon čega se s obitelji preselio u Beograd.



''Bilo je jako teško, mislim poslije svega onoga što ste stekli u životu, odjednom ste sve izgubili i krenuli smo sa 200 tadašnjih maraka, došli u Beograd i krenuli smo od nule. Ja sam pjevao po lokalima, restoranima, ljudima se to dopalo i s vremenom sam došao do pokojne Marine Tucaković i njenog supruga Fute, uradili su mi jedan divan album.'', ispričao je.

A sve ostalo je povijest jer je ovaj Mostarac s beogradskom adresom već dugi niz godina jedna od najpopularnijih zvijezda u regiji. A na nezaboravnom splitskom koncertu ga je pratila i najmlađa kći Minja, koja je krenula njegovim stopama.



''Ona sad putuje sa mnom kao prateći vokal, udala se, ima i ona kćerku. Donijela nam je divnu unuku koja je večeras tu sa nama. Njen suprug svira gitaru sa mnom u bendu, tako da smo zadovoljni svi.'', otkrio je Željko.

Na pozornici mu se na oduševljenje publike pridružila i velika obiteljska prijateljica Kaliopi, s kojom je nedavno snimio hit duet ''Znam'', a koji su prvi put izveli uživo.



''40 godina prijateljstva, to je stvarno nešto što se jako vrijedno čuva. Ja sam znala da su naše duše bliske, ali da će nam se glasovi tako lijepo uklopiti u toj pjesmi, a i priča je jako romantična, pozitivna, ljudi su je zavoljeli''., komentirala je Kaliopi.

A osim s Kaliopi, Samardžića veže prijateljstvo i s Novakom i Jelenom Đoković.



''Dakle od tog njihovog vjenčanja, svadbe pa nadalje kad god su nešto slavili, uvijek su me zvali. Vole ga svi ljudi, on je jedan otvoren, divan čovjek, pošten iznad svega. I imam osjećaj da sve što je stariji, sve je stameniji i sve više je svoj i da svaku riječ koju je dosad izgovorio, da je zo za dobrobit svih ljudi ovoga svijeta, zato ga volim.'', rekla je.

Samardžićeve hitove obožava i bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan, koja nipošto nije željela propustiti njegov koncert u njezinu gradu.



''Željko je obilježio mnoge godine moje 30-godišnje veze s mužem. Svaka pjesma, kad smo je pjevali, večeras me vrati u to doba.'', rekla je Renata.

Neumorni 68-godišnjak, priznaje kako posljednjih 10 godina uzima terapiju za štitnjaču.



''Pa to sam stabilizirao zato što redovito uzimam terapiju. Najgore je kad ne uspostavite dijagnozu na vrijeme pa ne znate što je, ali odete endokrinologu, izvršite pregled i krvnu sliku. Sad je sve ok.'',rekao je.

Zbog gustog rasporeda koncerata, ovog ljeta se još nije stigao odmoriti u svojoj kući u Kotoru pa se uživanju s obitelji na brodu i moru koje je njegov najveći antistres, nada u rujnu.

''Ja sam vezan za more još iz djetinjstva, još iz perioda dok sam živio u meni posebnom gradu Zadru, jer tamo sam proveo ono najljepše dane svoje rane mladosti. I uvijek se rado Zadra sjetim.'', kaže.

Otkrio nam je i kako će uskoro izići njegov duet s grupom Ljubavnici.



''Dopadljiva pjesma, dopast će se to ljudima. Mislim da sam vrlo raspoložen za sve mlade ljude koji grade karijeru, naravno kad je u pitanju odlična pjesma. Jer meni je pjesma uvijek presudna.'', rekao je.

A baš zato je zasluženo u samom vrhu najtraženijih pjevača na ovim prostorima.

