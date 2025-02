Skandal iz 2004. jedan je od najvećih u showbizu, o njemu se priča i danas!

Veliki skandal dogodio se 2004. godine kada su Janet Jackson i Justin Timberlake nastupili na Super Bowlu.

Svijet i dalje pamti jedan od najvećih skandala u showbizu, a zapravo malo tko zna da je upravo on bio jedan od ključnih trenutaka za nastanak glazbene platforme koju danas koriste milijuni diljem svijeta.

Naime, bilo je to 2004. godine, a milijuni gledatelja okupili su se kako bi gledali spektakularan nastup Janet Jackson i Justina Timberlakea na Super Bowlu.

Tijekom izvedbe Timberlakeove pjesme "Rock Your Body", u trenutku kada je otpjevao stih "Bet I'll have you naked by the end of this song" (Kladim se da ćeš biti gola do kraja pjesme), glazbenik je otrgnuo gornji dio Janetine haljine te je cijeli svijet vidio njezine grudi. Janet se brzo pokrila, ali šteta je već bila učinjena.

Jedan mladić, Jawed Karim, propustio je emisiju i nije uspio na internetu pronaći video zapise incidenta. Tako su on i njegovi prijatelji počeli raditi na kodu za web stranicu koja bi korisnicima omogućila postavljanje vlastitih videozapisa. Web stranica je na kraju postala YouTube.

Inače, bio je to veliki skandal (nazvan ''Nipplegate'') koji se dugo razvlačio po medijima i nakon što se dvojac ispričao zbog, navodnog, nesretnog slučaja. Janet Jackson je pretrpjela velike posljedice kada je njezin album "Damita Jo" doživio komercijalni neuspjeh. Radio postaje su bojkotirale njezinu glazbu, morala se ispričati javnosti, a CBS ju je izbacio s dodjele Grammy nagrada.

''Zaista mi je neugodno znati da su milijuni vidjeli moju dojku, a onda je postala i hit na Internetu. Ima puno gorih stvari na svijetu, i da je to bilo takav fokus, ne razumijem'', komentirala je Janet svojedobno skandal.

