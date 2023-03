Poznati Splićanin i dalje se u bolnici bori za život, a njegov prijatelj posvetio mu je emotivnu objavu: "Ovo više stvarno nema smisla..."

Žarko Batinović u splitskoj bolnici i dalje se bori za život, a njegov dobar prijatelj i skladatelj Ernest Pelaić posvetio mu je emotivnu objavu.

Splitski redatelj Žarko Batinović, koji je tijekom svoje dugogodišnje karijere režirao spotove za brojne druge domaće estradnjake, još uvijek se nalazi u splitskoj bolnici u induciranoj komi te njegovo zdravstveno stanje nije ništa bolje.

Njegov prijatelj i skladatelj Ernest Pelaić podijelio je na svom Facebook profilu vrlo tužan post te objasnio koliko mu nedostaje Žarko.

"Jako mi fališ prijatelju. Molim te probudi se, ustani iz kreveta i kreni sa zajebancijom. Ovo više stvarno nema smisla... Fali mi ono tvoje: "Nabijem vas sve na k.... Usput hvala svima koji su zabrinuti i koji me svakodnevno pitaju za Žarino stanje, ali informacije koje ja dobijam redovito od njegove sestre su jedine sa kojima ja raspolažem, i koje nažalost ništa dobro za sada ne govore, nadam se da će se to promijeniti uskoro na bolje. Nensi izdrži, znam da je tebi najteže, Žare je veliki borac, vraća se on sigurno", poručio je Ernest.

Žarko je 1. ožujka imao i rođendan, a tim povodom na Facebooku se oglasila i njegova sestra Nensi.

"Nemam taj dar kao ti, za pisanje, al u ovom trenutku suvišne su riječi!! SRETAN TI ROĐENDAN, izbori se pa ćemo proslavit mi to onako po našemu, voli te tvoja Nensi", poručila je Nensi puna nade.

Podsjetimo, vijest o teškom Žarinom zdravstvenom stanju javio je upravo skladatelj Ernest. Tada je napisao:

"Moj prijatelj Žarko Batinović nije dobro. Po riječima liječnika nalazi se u ozbiljnoj situaciji, životno je ugrožen, na aparatima i bez svijesti. Uzroci su mnogi... Trenutačno mu u disanju pomažu aparati. Bili smo dugi niz godina u svakodnevnom kontaktu i znam što bi on sada želio. Želio bi cirkus... isti onakav kakav je godinama javno radio'', napisao je Ernest.

Kao redatelj dosad je snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji, od Gibonnija, Bajage, Olivera, Lukyja, Daleke obale, TBF-a, Severine do Majki i Parnog valjka... i još mnogim drugima. Dobio je nagradu za najbolji spot u 20. stoljeću 'Teške boje'. Od svega toga nije se nimalo financijski okoristio. Novac kako je stizalo još mu je većom brzinom odlazio iz džepa, tako da je posljednjih nekoliko godina živio iznimno teško".

