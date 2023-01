Poznati Splićanin u bolnici se bori za život: "Nadam se da će naš Žare dobiti ovu bitku, mada po svemu sudeći...."

Žarko Batinović, u splitskoj bolnici bori se za život, a tužnu vijest objavio je skladatelj Ernest Pelaić.

Splitski redatelj Žarko Batinović, koji je tijekom svoje dugogodišnje režirao spotove za Severinu, Rozgu, Daleku obalu, Olivera Dragojevića, Gibonnija i brojne druge domaće estradnjake, trenutno vodi borbu za život u bolnici u Splitu.

Tužnu vijest objavio je skladatelj Ernest Pelaić na svojem profilu na Facebooku.

"Moj prijatelj Žarko Batinović nije dobro. Po riječima liječnika nalazi se u ozbiljnoj situaciji, životno je ugrožen, na aparatima i bez svijesti. Uzroci su mnogi... trenutno mu u disanju pomažu aparati. Bili smo dugi niz godina u svakodnevnom kontaktu i znam što bi on sada želio. Želio bi cirkus... isti onakav kakav je godinama javno radio. Kao redatelj je do sada snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji... od Gibonnia, Bajage, Olivera, Lukya, Daleke obale, TBF-a, Severine, Majkama, Parnom valjku... i još mnogim drugima. Dobio je nagradu za najbolji spot u XX. stoljeću 'TEŠKE BOJE'. Od svega toga se nije ni malo financijski okoristio. Novci kako su stizali još većom brzinom su mu odlazili iz džepa tako da je zadnjih nekoliko godina živio iznimno teško. Jedan je od onih, ako Bog tako bude htio, bez kojih će Split izgubiti još jednog velikana, i ovako već osiromašen biti će siromašniji za još jednog genijalca. Kada kažem tu riječ 'genijalac' onda uistinu zapravo tako i mislim. Poznavao sam ga bolje od mnogih i kada i ako dođe vrijeme sve ću realizirati ono što je on htio u svom životu, a i neke koje smo zajedno trebali raditi. Znam da bi mi ostavio i dao tu slobodu da kroz pisanu riječ o njemu sve slobodno govorim. Tako će i biti, bez dlake na jeziku i istinom koju smo nas dvoje znali o mnogo čemu, a koja se nije javno izgovarala nikada, puno naših malih tajni. Hvala svima onima koji su mu pomagali i nadam se da će naš Žare dobiti i ovu životnu bitku, mada po svemu sudeći.... vrlo teško. Žare moj... I SADA I ZAUVIJEK SAM UZ TEBE. Tvoj prijatelj Ernest", napisao je skladatelj.

"Tužno je to. Drži se drugar, jak si ti, uz tebe smo", komentirao je Ivica Propadalo, a ovim putem su i mnogi drugi uputili Žari riječi podrška i želje za oporavkom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Gordan Jandroković snimljen u izlasku s lijepom kćeri koja je u elegantnom izdanju bila pravi mamac za poglede!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte kako danas izgledaju nekadašnje slatkice iz kultne serije: Jednoj se svi još dive, dok druga izaziva zgražanje!