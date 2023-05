Proširio se video vojnika koji pada u nesvijest na krunidbi, pomalo okrutan detalj nikome nije jasan

Snimka vojnika koji pada u nesvijest na krunidbi kralja Charlesa proširila se društvenim mrežama, a on nije bio jedini kojem je bila potrebna medicinska pomoć.

Čini se da je dugačak i naporan dan krunidbe kralja Charlesa uzeo danak na neke od prisutnih, posebice na vojnika koji je snimljen kako pada u nesvijest tijekom krunidbene povorke.

U snimci objavljenoj na društvenim mrežama vojniku koji se srušio u nesvijest pomogli su pripadnici Kraljevske mornarice i odvukli ga s terena nakon što je glavom pao u blato, dok su svi drugi mirno stajali kao da se ništa ne događa.

A soldier fainted during Coronation proceedings at Cardiff Castle, ahead of a ceremonial royal gun salute carried out by the 104 Regiment Royal Artillery. pic.twitter.com/tnNJPbkGQ8