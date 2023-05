Vesna Dragojević progovorila je o Oliverovom i Stavrosovom odnosu: "Bili su dobri i on ga je jako cijenio"

Vesna Dragojević prisjetila se nekih divnih trenutaka između Olivera i Jasmina Stavrosa koji su ovaj svijet napustili prerano.

Pjevač Jasmin Stavros (68) preminuo je u srijedu u klinici za plućne bolesti Jordanovac, nakon što se borio se s teškom bolesti, rakom kostiju.

Pogledaj i ovo Pod sedativima je Potreseni Zlatko Pejaković napokon je smogao snage oglasiti se o smrti prijatelja Jasmina Stavrosa

Mnoge kolege sa estrade prisjetile su se ovog legendarnog glazbenika pa tako i supruga pokojnog Olivera Dragojevića, Vesna koja je za Slobodnu Dalmaciju otkrila i poneke detalje njihovog druženja.

Oba pjevača vezana su za Korčulu, Oliver je iz Vele Luke gdje ima dvije obiteljske kuće, dok Stavros ima kuću u Prigradici. Jasmin i Oliver obožavali su loviti ribe, iako Stavros ne toliko. Jedno vrijeme su čak i svirali u istom bendu.

"Kad je Oliver ostavio Trubadure i išao svirati u Supetar s grupom More, 1973., to ljeto je svirao svaku večer u hotelu Vila Maria, Stavros je s njima svirao bubnjeve. Tada sam Stavrosa prvi put srela i upoznala, on je stvarno bio vrhunski bubnjar. Kasnije, kad je Oliver išao u solo karijeru, Stavros ga je pratio par godina, bio je u njegovom pratećem bendu. Znali su igrat na karte, zezat se", ispričala je Vesna.

Prisjetila se i kako su zajedno išli u lov na ribe.

"Ljeti bi se uvijek on i Oliver takmičili tko je više ribe uhvatio, sretali bi se po Korčuli i na Palagruži. Staki je isto volio loviti ribu! Oliver je bio bolji ribar, ali dobro, Stavros je manje i lovio. Znali su nekad ići na Palagružu skupa hvatati. Oliver je uvijek lijepo govorio o njemu. Bili su dobri, nisu se poslije puno družili, ali Oliver ga je jako cijenio", otkrila je pa izrazila sućut Stavrosovoj obitelji.

