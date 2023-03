Govor tijekom kojeg su se zvijezde crvenjele na dodjeli Oscara: "Ako se dogodi nešto nasilno sjedite i nemojte napraviti apsolutno ništa"

Jimmy Kimmel održao je duhovit uvodni govor na dodjeli Oscara koji je ponajviše posvetio incidentu s prošlogodišnje dodjele, no nije poštedio ni sve koji su mu svjedočili.

Voditelj ovogodišnje dodjele Oscara Jimmy Kimmel u svojem uvodnom govoru osvrnuo se na incident s prošlogodišnje dodjele, koji je teško zaboraviti.

Podsjetimo, Will Smith se tijekom ceremonije popeo na pozornicu i ošamario voditelja Chrisa Rocka zbog šale na račun njegove žene, Jade Pinkett Smith, da bi nekoliko trenutaka kasnije bio nagrađen Oscarom za najboljeg glumca.

"Ako itko u ovom kazalištu počini nasilno djelo u ijednom trenutku tijekom dodjele, bit će nagrađen Oscarom za najboljeg glumca i moći će održati govor dug 19 minuta", šaljivo je primijetio Kimmel tijekom govora, a zatim je bocnuo i sve koji su bili prisutni prošlogodišnjoj dodjeli.

"A sada ozbiljno, Akademija ima u pripravnosti krizni tim. Ako se bilo što neočekivano ili nasilno dogodi tijekom ceremonije, samo radite isto što i prošle godine. Ništa. Sjedite i nemojte napraviti apsolutno ništa. Možda čak i zagrlite napadača", dodao je.

Here’s the portion of Jimmy Kimmel’s opening monologue where he referenced Will Smith's slap from last year's show! 😂#Oscars pic.twitter.com/2ksrwAnRJa — Screen Off Script (@ScreenOffScript) March 13, 2023

"A ako se itko od vas naljuti na šalu i odluči reagirati na to, neće biti lako", kazao je, pri tom koristeći frazu "get jiggy with it", iz poznate pjesme Willa Smitha.

Kamera se zatim prebacila na zvijezde u publici i u kadru smo mogli vidjeti Michaela B. Jordana, Andrewa Garfielda i Stevena Spielberga, a zatim je Kimmel rekao: "Morat ćete proći preko nekolicine mojih prijatelja da biste došli do mene. Morate proći preko boksačkog prvaka u teškoj kategoriji, Adonisa Creeda. Morat ćete se boriti s Michelle Yeoh prije nego što dođete do mene. Morat ćete pobijediti The Mandaloriana prije nego što dođete do mene. Morat ćete se suočiti s Fabelmanom. I zatim ćete morati proći preko moje desne ruke, Guillerma, ako se želite popeti na ovu pozornicu."

Prilikom uvodnog govora prozvao je i Nicole Kidman zbog njezine reklame za AMC kazalište, u kojoj je pozivala ljude da dožive čaroliju kazališta nakon kriznih covid godina i koja je kritizirana u javnosti. Kimmel je istaknuo kako mu je drago što je Nicole napokon puštena na slobodu, nakon što je gotovo dvije godine provela zatočena u spomenutom kazalištu, koje je on podrugljivo nazvao napuštenim.

Kimmel se i uoči dodjele našalio na Smithov račun.

"Mislim da odluka o tepihu boje šampanjca umjesto crvenog pokazuje koliko smo sigurni da neće biti polivene krvi", kazao je Kimmel za The Hollywood Reporter.

Također je spomenuo kako se nada da publika može zaboraviti na prošlogodišnji incident i fokusirati se na samu dodjelu i proslavu kinematografije.

Kimmel je kazao i kako će se obračunati sa svakim tko ga proba zaskočiti, sve dok je veći od njega.

"Procijenit ću ga, i ako sam veći prebit ću ga na televiziji", našalio se.

Ipak, priznao je da bi pobjegao kada bi se radilo o Dwayneu Johnsonu, koji je zbog svoje masivne građe poznat i po nadimku The Rock.

