Lady Gaga na Oscarima priskočila u pomoć čovjeku u nevolji, a onda iznenadila neočekivanim izgledom na bini!

Lady Gaga oduševila je javnost na ovogodišnjoj dodjeli Oscara svojom pojavom, ali i ponašanjem.

Pjevačica Lady Gaga postala je omiljena zvijezda ovogodišnje dodjele Oscara.

Naime, dok je šetala tepihom, koji ove godine nije crven nego u boji šampanjca, jedan od okupljenih fotografa spotaknuo se i počeo padati prema naprijed, a Gaga mu je odmah pohitala u pomoć

Trenutak je zabilježen kamerama, a video je preplavio društvene mreže gdje svi veličaju nesebičan potez slavne pjevačice.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars . pic.twitter.com/4w4MNCO89X

Zatim je uslijedilo još jedno iznenađenje od nje.

Nakon što je u zadnji trenutak potvrđeno kako će Gaga nastupiti na dodijeli, pjevačica je prije izlaska na pozornicu skinula svu šminku i presvukla se u običnu crnu majicu i hlače, a i za svoje ogoljeno zdanje dobila je brojne pohvale.

one thing about lady gaga is that she will always serve gorgeous vocals and get a standing ovation! #oscars pic.twitter.com/NW5KFJLpH1