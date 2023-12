Miljenik žena preminuo je slavnom bratu na rukama, a odrastanje u bizarnoj sekti zauvijek je obilježilo njegov život

River Phoenix preminuo je prije 30 godina, a njegova smrt slovi kao jedna od najšokantnijih u svijetu Hollywooda.

Američki glumac River Phoenix početkom 90-ih godina bio je jedan od najtraženijih mladih glumaca u Hollywoodu i miljenik žena koje su jedva čekale njegove nove filmove.

River je počeo glumiti još kao dijete, a prvu ulogu koja mu je donijela svjetsku slavu snimio je u filmu "Stand by Me" 1986. godine. Dvije godine kasnije, sa samo 18 godina, zaradio je nominacije za Zlatni globus i Oscara za svoju ulogu u "Running on Empty", nakon čega je nastavio nizati uspješnice pojavljujući se u filmovima poput "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989.), "My Own Private Idaho" (1991.) i "Sneakers" (1992.), a do listopada 1993. godine imao je i glavnu ulogu u "Dark Blood", a trebao je glumiti i u "Interview with Vampire".

No, karijera obećavajućeg mladog glumca tragično je prekinuta 31. listopada 1993. godine, kada se River onesvijestio ispred popularnog noćnog kluba West Hollywood The Viper Room i umro od predoziranja drogom. Okružni mrtvozornički ured Los Angelesa potvrdio je tu vijest, a službeno toksikološko izvješće pokazalo je da je glumac imao smrtonosne količine kokaina i morfija u svom tijelu, prenio je Los Angeles Times. Osim toga, testovi su otkrili i manje količine valiuma, marihuane i efedrina koje su bile prisutne u organizmu kada je preminuo.

"Rečeno mi je da su razine kokaina i morfija bile dovoljno visoke da su bile smrtonosne samo po sebi", rekao je tada glasnogovornik mrtvozorničkog ureda Scott Carrier za Los Angeles Times.

Članovi obitelji i prijatelji prvotno su osporavali ideju da je droga bila uzrok Riverove smrti. Glumica Christine Lahti, koja je glumilila s njim u "Running on Empty", rekla je za Los Angeles Times da je on bio jako uporan oko vođenja čistog i urednog života, jer bio je strogi vegan koji nije jeo meso, mliječne proizvode ili jaja i nije nosio kožne proizvode.

Nakon višestrukih napadaja kobne noći zbog kojih se srušio na pločniku ispred The Viper Rooma, River je bio prevezen vozilom hitne pomoći u Medicinski centar Cedars-Sinai. Kada je stigao imao je potpuni srčani zastoj bez pulsa i krvnog tlaka. Pokušaji da ga se oživi bili su neuspješni, a u bolnici je proglašen mrtvim manje od 20 minuta nakon što su ga dovezli.

Vatrogasni kapetan Ray Ribar, koji je bio dio tima bolničara koji su ga liječili rekao je novinarima da se čini da je njegova smrt bila klasičan primjer pretjerane reakcija na kokain.

Glumac je svoje posljednje sati života proveo u noćnom klubu na Sunset Stripu koji je u to vrijeme bio u suvlasništvu glumca Johnnyja Deppa. Tamo je imao nastup sa svojim rock bendom Aleka's Attic; a trebali su nastupiti i Red Hot Chili Peppers i Deppov bend P. Tamo su bili i Riverov slavni brat i glumac Joaquin Phoenix, sestra Rain Phoenix te njegova djevojka Samantha Mathis. Nešto prije 1 ujutro, River je bio u muškom WC-u, gdje je počeo drhtati ispred umivaonika. Kolege iz benda poprskale su ga prvotno hladnom vodom po licu pokušavajući zaustaviti drhtanje, no on se i dalje nastavio čudno ponašati pa mu je Samantha pomogla da izađe na svježi zrak.

No napadaji su se nastavili i djevojka mu je pokušala dati disanje usta na usta, a brat Joaquin je u međuvremenu nazvao hitnu pomoć. Glumac Jokera, koji je tada imao 19 godina i koji ga je držao na rukama, rekao je dispečeru: "Mislim da je uzeo valium ili tako nešto."

River je zatim prevezen vozilom hitne pomoći u Cedars-Sinai, a basist Red Hot Chili Peppersa Flea bio je s njim sve do bolnice gdje je nažalost preminuo.

U danima nakon Phoenixove smrti, obožavatelji su vanjski prostor The Viper Rooma pretvorili u privremeno svetište za pokojnog glumca. Deseci upaljenih svijeća i gomile krizantema, tulipana, ruža i karanfila postavljeni su na pločnik gdje se Phoenix srušio, a plavom i zlatnom kredom na ulici su bile ispisane riječi "vječna rijeka".

River je inače bio rođen u hipi obitelji, u kolibi i mjestu Madras, a njegovu su porodu prisustvovali članovi hipi zajednice kojoj je pripadao. Naime, oni su vjerovali u modernu medicinu, djecu nisu slali u školu već su ih sami učili čitati i pisati.

"Odbila sam cijepiti djecu, nikad im nisam dala ni aspirin. Da se u obitelji dogodi neka grozna bolest, na nju bih gledala kao izazov koji se treba liječiti duhovnom energijom", izjavila je jednom prilikom Riverova majka.

Spomenuta hipi zajednica zapravo je bila sekta naziva "Djeca božja", a obitelj Phoenix napustila ju je nakon dvije godine jer su izgubili vjeru u nju i nakon što se pročulo da je njezin vođa David Berg seksualno zlostavljao djecu. Kasnije su tvrdili kako za to nisu znali, ali River je jednom prilikom izjavio kako je izgubio nevinost sa svega četiri godine i da mu je žao što nije čekao da bude stariji.

Jedan od posljednjih filmova koje je River snimio bio je "My Own Private Idaho" u kojem je glumio sa Keanuom Reevesom koji mu je bio jedan od najboljih prijatelja.

