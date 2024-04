Gradonačelnik Zagreba snimljen u plesnom zanosu, predvodio je slavlje okružen kolegicama u svom stožeru!

Tomislav Tomašević plesao je i pjevao u stožeru stranke Možemo!, gdje je pratio rezultate parlamentarnih izbora.

Nakon proglašenja rezultata parlamentarnih izbora u stožeru stranke Možemo! vladala je poprilično vesela atmosfera, pjevalo se i plesalo, a u tome je sve ostale predvodio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Njega su fotografi snimili u plesnom zanosu s ostalim kolegama, između ostalih Sandrom Benčić, Ivanom Kekin, Danijelom Dolenec i drugima.

Prilikom izbora Tomašević je nakon dugo vremena snimljen u javnosti sa svojom suprugom Ivom Mertić Tomašević jer par je zajedno glasao na parlamentarnim izborima, a na biralište su došli držeći se za ruke. Tomaševiću se supruga zatim pridružila i u stožeru stranke Možemo!. Ivu nemamo često priliku vidjeti u javnosti, no sada je pokazala da je najveća podrška svojem suprugu.

Tomašević se sa samozatajnom instruktoricom joge s diplomom komparativne književnosti i fonetike vjenčao 19. svibnja 2016. godine, a upoznali su se u rujnu 2008. godine u Zagrebu preko zajedničkih prijatelja koji su im kasnije postali vjenčani kumovi.

Iva je jednom prilikom za Gloriju otkrila i kako ispočetka nije mislila da je Tomislav materijal za dečka zbog njegovih čestih putovanja, no on nije posustajao i mjesec dana nakon upoznavanja započeli su vezu. U to je vrijeme on studirao na Cambridgeu, gdje ga je Iva često posjećivala.

Zaručili su se u Lisabonu 2015. godine, a vjenčali godinu kasnije. Svadbu su organizirali dva dana nakon što su razmijenili bračne zavjete u kapelici na Sljemenu, a sa stotinjak uzvanika proslavili su na obiteljskom imanju pokraj Koprivnice. Atmosfera je bila opuštena i gosti nisu trebali nositi formalnu odjeću te su sa sobom mogli povesti svoju djecu i ljubimce, a zanimljivo je i da su strogo zabranili svadbene poklone. Medeni mjesec proveli su u Nepalu.

Par dijeli ljubav prema aktivizmu i avanturizmu, a slobodno vrijeme najradije provode u prirodi, planinarenju, vožnji biciklima, putovanjima ili gledajući serije. Jedino u čemu se razilaze jest prehrana jer je Iva vegetarijanka, a Tomislav jede meso.

