Samozatajnu suprugu Tomislava Tomaševića dugo nismo vidjeli, a sada je pokazala da je njegova najveća podrška!

Tomislav Tomašević i njegova supruga Iva Martić Tomašević zajedno su glasali na izborima, a ona mu se zatim pridružila i u stožeru.

Gradonačelnik Zagreba i nositelj liste političke platforme Možemo! u VI. izbornoj jedinici, Tomislav Tomašević, nakon dugo vremena snimljen je u javnosti sa svojom suprugom Ivom Mertić Tomašević.

Par je zajedno glasao na parlamentarnim izborima, a na biralište su došli držeći se za ruke. Tomaševiću se supruga zatim pridružila i u stožeru stranke Možemo!.

Ivu nemamo često priliku vidjeti u javnosti, no sada je pokazala da je najveća podrška svojem suprugu.

Tomaševi se za samozatajnu instruktoricu joge s diplomom iz komparativne književnosti i fonetike vjenčao 19. svibnja 2016. godine.

Upoznali su se u rujnu 2008. godine u Zagrebu preko zajedničkih prijatelja koji su im kasnije postali vjenčani kumovi.

Iva je jednom prilikom za Gloriju otkrila i kako ispočetka nije mislila da je Tomislav materijal za dečka zbog njegovih čestih putovanja, no on nije posustajao i mjesec dana nakon upoznavanja započeli su vezu. U to je vrijeme on studirao na Cambridgeu, gdje ga je Iva često posjećivala.

Zaručili su se u Lisabonu 2015. godine, a vjenčali godinu dana kasnije.

Svadbu su organizirali dva dana nakon što su razmijenili bračne zavjete u kapelici na Sljemenu, a sa stotinjak uzvanika proslavili su na obiteljskom imanju pokraj Koprivnice. Atmosfera je bila opuštena i gosti nisu trebali nositi formalnu odjeću te su sa sobom mogli povesti svoju djecu i ljubimce, a zanimljivo je i da su strogo zabranili svadbene poklone. Medeni mjesec proveli su u Nepalu.

Par dijeli ljubav prema aktivizmu i avanturizmu, a slobodno vrijeme najradije provode u prirodi, planinarenju, vožnji biciklima, putovanjima ili gledajući serije. Jedino u čemu se razilaze jest prehrana jer je Iva vegetarijanka, a Tomislav jede meso.

