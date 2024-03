Pitanje iz kviza Joker koje bi namučilo i obožavatelje popularnog glazbenika: Znate li vi tko je bio Jimmy Brooks?

Tomislav Škof je u kvizu "Joker" sve jokere istrošio već na trećem pitanju, a kući otišao s nula eura.

Tomislav Škof iz Vinkovaca nije se usrećio u kvizu "Joker". Opekao se već na prvom pitanju na koje je dao netočan odgovor.

Pitanje je glasilo: "Koji je nogometaš nosio nadimak Kaiser?", a ponuđeni odgovorili bili su: "A) Lothar Matthius, B) Karl-Heinz Rummenigge, C) Johan Cruyff i D) Franz Beckenbauer". Tomislav se odlučio za odgovor "A) Lothar Matthius", međutim, točan je odgovor "D) Franz Beckenbauer".

Budući da je jokere koristio već na sljedećim pitanjima te je i na treće dao netočan odgovor, ostao je bez svih raspoloživih jokera, sve dok njegov bratić Mislav, koji mu je bio pratnja nije osvojio za njega jedan joker u bonus joker rundi. S tim je jokerom Tomislav otvorio peto pitanje. Kako nije znao odgovor na njega, a nije vjerovao da će mu pomoći joker koji bi samo eliminirao jedan odgovor, u pomoć je ponovno pozvao Mislava.

Pitanje je glasilo: "Pored kojeg se otoka 1866. vodila bitka na Jadranu između Austrijskog carstva i Kraljevine Italije?", a ponuđeni su bili odgovori: "A) Korčule, B) Visa, C) Brača i D) Lastova". Mislav mu je sugerirao da odgovori "B) Visa", što je i bio točan odgovor.

Bez jokera koji mu je priskrbio pratnja Mislav odgovarajući na set pitanja, Tomislav je ostao na sljedećem, šestom pitanju: "Godina 2004. prema kineskom kalendaru je godina kojeg znaka? A) tigra, B) svinje, C) zmaja ili D) majmuna". S obzirom na to da je ionako na njega netočno odgovorio, ostao je i bez do tad osvojenog iznosa. Točan odgovor u ovom slučaju bio je "C) zmaja".

Maksimalan iznos do kojeg se popeo u ''Jokeru'' bilo je 1.000 eura, nakon što je odgovorio pitanje: "Tko je bio Jimmy Brooks, lik u TV seriji Degrassi: The Next Generation? A) Ed Sheeran, B) The Weeknd, C) Justin Bieber i D) Drake". Točan odgovor bio je kanadski pjevač Drake.

Međutim, budući da je Tomislav netočno odgovorio na posljednja dva pitanja, ostao je i bez tog iznosa te kući otišao bez nagrade.

Novu epizodu ''Jokera'' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!

