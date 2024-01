Izgubio je život u bizarnoj nesreći prije 25 godina, a mnogi još sumnjaju da iza svega stoji njegova slavna bivša!

Sonny Bono preminuo je 5. siječnja 1998. godine, a njegova smrt potaknula je razne teorija zavjere među obožavateljima.

Prošlo je točno 25 godina od smrti američkog pjevača, kantautora, glumca i političara Sonnya Bona.

Sonny je preminuo 5. siječnja 1998. godine od posljedica ozljeda nakon što se tijekom skijanja zabio u drvo.

Nakon njegove smrti, Sonnyjeva zadnja supruga Mary Bono tvrdila je da je bio ovisan o tabletama i da je predoziranje bilo uzrok njegovoj nesreći.

Autopsija nije pokazala tragove droge ni alkohola u njegovom tijelu.

Neki fanovi i dalje za njegovu smrt krive upravo Mary, ali i Sonnyjevu bivšu suprugu, pjevačicu Cher, te smatraju da su se njih dvije udružile kako bi ga ubile.

Sonny je svoju glazbenu karijeru započeo u 60-im godinama prošlog stoljeća, s Cher koja mu je tada još bila djevojka. S porastom popularnosti, krenula je i Sonnyjeva faza varanja, no Cher mu je sve oprostila kada je obećao da će se promijeniti i zaprosio ju.

Vjenčali su se 1964. godine, a godinu dana kasnije snimili su svoj najveći hit "I Got You Babe". Par je 1969. godine dobio i dijete, kćerkicu Chastiti, koja je 2012. postala muškarac i promijenila ime u Chaz.

Pojavom psihodeličnog rocka i sve većom popularnošću bendova toga žanra, karijera Sonnyja i Cher krenula je silaznom putanjom. Pokušali su se okrenuti filmu, no ni to im nije vratilo staru slavu, a u jednom su se trenutku rebrandirali kao Vegas duo te su pjevali i imali stand-up nastupe. Popularnost im je opet porasla tek kada se njihov show "The Sonny and Cher Comedy Hour", počeo prikazivati diljem svijeta.

U svemu je najviše patila njihova veza jer je Cher smatrala da je Sonny preuzeo većinu kontrole nad njihovom karijerom i osjećala se zapostavljeno. Čim je počela negodovati, Sonny ju je odmah počeo ponovno varati.

"Bio je težak i ponašao se poput oca prema meni. Moj problem je bio što nisam imala snage suprotstaviti mu se", rekla je pjevačica jednom prilikom.

Uslijedila je njihova razvodna sapunica. Papire za razvod je predala Cher 1974. godina, nakon čega su se na sudu prepucavali preko odvjetnika oko skrbništva nad kćeri i raspodjele imovine. Razvod su finalizirali tek godinu dana kasnije.

Nakon razvoda od Sonnyja, Cher je shvatila da je upravo ona bila okosnica cijele njihove zajedničke karijere. Lansirala je samostalnu karijeru i do danas je ostala jedna od najvećih glazbenih ikona.

Sonny je također nastavio samostalnu karijeru, no iz glazbe se povukao kada je 1988. godine odabran za gradonačelnika Palm Springsa. U politici je ostao do smrti i 1994. godine izabran je za predstavnika Kalifornije u američkom Kongresu.

Sonny je prije Cher bio u braku s Donnom Rankin, s kojom je dobio kćer Christine. Nakon razvoda od Cher, bio je tri godine u braku s voditeljicom Susie Coelho, a 1986. skraasio se s političarkom Mary, s kojom je dobio još dvoje djece, sina Chesarea i kćer Chiannu.

Cher se samo tri dana nakon što je finaliziran njezin razvod od Sonnyja udala za glazbenika Gregga Allmana, no već devet dana kasnije predala je papire za razvod. Par se nakon toga pomirio i bili su skupa sve do 1979. godine te su zajedno dobili i sina Elijaha.

Cher je trenutno u vezi s 42 godine mlađim Alexanderom Edwardsom.

