Tko bi rekao da je ovaj bradati muškarac nekad bio žena? Zbog slavnih roditelja odmalena je izložen javnosti, a evo kako je izgledao prije!

Chaz Bono jedino je dijete Sonnyja i Cher, rođen je kao Chastity, a muškarac je službeno postao 2012. godine.

Sin legendarne pjevačice Cher, 54-godišnji Chaz Bono, snimljen je u javnosti nakon dugo vremena.

Paparazzi su ga ulovili dok je u bolovima išao kod kiropraktičara u Zapadnom Hollywoodu, a snimljen je i nakon terapije, s izrazom olakšanja na licu.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Glazbenik, pisac i glumac živi povučenim životom i rijetko se pojavljuje u javnosti, no to nije oduvijek bio slučaj. Chaz je 2011. godine sudjelovao u američkoj verziji showa "Ples sa zvijezdama", a glumio je i u nekoliko filmova te TV serija.

Sada je udružio snage sa svojom poznatom majkom na novom horor filmu "Little Bites", koji će zajedno producirati. Poznato je i da će Chaz imati ulogu u filmu, u kojem će glumiti i Krsy Fox, Barbara Crampton, Heather Langenkamp te Bonnie Aarons, piše Daily Mail.

Inače, Chaz je jedino dijete Cher i pokojnog Sonnyja Bona, a rođen je kao djevojčica Chastity. Na promjenu spola odlučio se 2009. godine, kada je shvatio da je muškarac zarobljen u ženskom tijelu. Službenu potvrdu o promjeni spola dobio je u ožujku 2012. godine i od tada se u svim dokumentima vodi kao muškarac.

O problemima s kojima se nosio prije operacije prvi put je otvoreno progovorio u Oprah showu 2011. godine.

"Život je bio jako težak prije operacije, pogotovo kada sam prolazio kroz pubertet. Nisam znao kako ispuniti tuđa očekivanja i osjećao sam se kao da me vlastito tijelo izdaje. Od atletski građene djevojčice postao sam žena s oblinama i to me užasavalo", izjavio je tada.

Cher, koja je prije njegova rođenja imala četiri pobačaja, jednom je prilikom priznala da se isprva teško nosila s njegovom promjenom spola, no već dugi niz godina javno i zdušno podupire LGBT zajednicu.

Kako je Chaz izgledao kao Chastity i koliko se promijenio tijekom godina, pogledajte u galeriji.

