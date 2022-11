Ovaj muškarac nekad je bio žena, sin je legendarne pjevačice, a evo kako je objasnio odluku o promjeni spola

Chaz Bono jedino je dijete slavne pjevačice Cher i Sonnyja Bona, a iako je rođen kao djevojčica danas se službeno vodi kao muškarac.

Sin legendarne Cher, 53-godišnji Chaz Bono viđen je u Los Angelesu samo nekoliko dana nakon što je njegova majka potvrdila svoju novu romansu s 40 godina mlađim glazbenim producentom Alexanderom Edwardsom.

Chaz je jedino dijete Cher i pokojnog Sonnyja Bona, rođen je kao djevojčica Chastity, a muškarac je službeno postao 2012. godine. Paparazzi su ga sada snimili u opuštenom izdanju, i to nakon što se dugo nije pojavljivao u javnosti, a društvo mu je pravila chihuahua koju je nosio u naručju.

Cher je sina rodila nakon što je doživjela četiri pobačaja te je jednom prilikom priznala da se isprva teško nosila s njegovom promjenom spola.

76-godišnja Cher koja već dugi niz godina zdušno podupire LGBT zajednicu, u intervjuu za CNN ispričala kako joj je posebno teško palo kada je na telefonskoj sekretarici čula sinov stari glas no prisjetila se i trenutka kada je shvatila da je njezino jedino dijete zbog transformacije sretnije nego ikad.

Chaz se na promjenu spola odlučio 2009. godine kad je shvatio da je muškarac zarobljen u ženskom tijelu. Službenu potvrdu o promjeni spola dobio je u ožujku 2012. godine i od tada se u svim dokumentima vodi kao muškarac.

O problemima s kojim se nosio prije operacije prvi put je otvoreno progovorio u Oprah showu 2011. godine.

"Život je bio jako težak prije operacije, pogotovo kada sam prolazio kroz pubertet. Nisam znao kako ispuniti tuđa očekivanja i osjećao sam se kao da me vlastito tijelo izdaje. Od atletski građene djevojčice postao sam žena s oblinama i to me užasavalo", izjavio je tada.

Chaz se nakon transformacije dugo borio s viškom kilograma, no danas je zadovoljan svojim izgledom.

