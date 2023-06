Sofia Vergara sina je rodila sa samo 19 godina, a on joj je dao snage da se oporavi od najvećih tragedija

Sofia Vergara snimljena je u izlasku sa sinom Manolom Gonzalezom-Ripollijem Vergarom, kojeg je rodila sa samo 19 godina.

Američka glumica i zvijezda serije "Moderna obitelj" Sofia Vergara snimljena je u izlasku sa svojim sinom Manolom Gonzalezom-Ripollijem Vergarom, a koji je, prema tvrdnjama mnogih, njezina slika i prilika.

Paparazzi su dvojac snimili ispred jednog restorana na Beverly Hillsu, a on je pokazao svoju džentlmensku stranu i pomogao majci pri silasku niz stepenice, držeći je pažljivo za ruku.

Sofia je imala svega 19 godina kada je rodila Manola, kojeg je dobila s prijateljem iz srednje škole Joeom Gonzalezom, a samohrano majčinstvo u tako ranoj fazi života guralo ju je naprijed.

"Imala sam malo dijete za koje sam se morala brinuti. Gledajući sada na to razdoblje života, shvatila sam da, iako je bilo teško, to me oblikovalo i dalo mi snage da nastavim raditi na sebi te ne dopustim da me industrija uništi", izjavila je u jednom od intervjua.

Sofia je prvo radila kao model nakon što ju je jedan fotograf zamijetio na lokalnoj plaži, a ubrzo nakon toga, 1998. godine, s obitelji se nakon tragičnog događaja preselila u Miami. Naime, nakon neuspjelog pokušaja otmice ubijen je njezin brat. Njezina je obitelj u kolumbijskom gradu Bogoti bila jedna od poznatijih, pa su tako bili i laka meta kriminalaca.

2013. godine sud je ponovno pokrenuo postupak o novim informacijama u istrazi ubojstva njezina brata, a Sofia je odluku proglasila nepoštovanjem.

''Ovo je nepoštovanje. Znamo sve što trebamo znati o smrti mog brata'', napisala je tada na Twitteru.

Sofia nije imala sreće ni s drugim bratom, koji je za svog života nakon preseljenja u Miami više desetaka puta privođen zbog posjedovanja droge i opijata.

''Prvo je počeo s alkoholom, pa marihuana, pa kokain… Vidjeti nekoga kako lagano umire deset godina je najgora kazna. Ali to me čini čvršćom. Čak i kad mi se dogode užasne stvari, idem dalje'', rekla je jednom Sofia.

Glumom se Sofia počela baviti dok je studirala stomatologiju u Kolumbiji. Prva uloga bila joj je u seriji ''Acapulco'', a glumila je i u ''Baywatchu''.

Od 2015. godine je u braku s američkim glumcem, 45-godišnjim Joeom Manganiellom, koji je jednu od uspješnijih uloga imao u poznatom filmu ''Magic Mike'', a taj par već su nekoliko puta proglasili najzgodnijim dvojcem holivudske scene.

