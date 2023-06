Lidija Bačić iznenadila je outfitom u kakvom je stvarno rijetko vidimo, no jedan dio tijela ipak nije zaboravila istaknuti!

Lidija Bačić jedna je od mnogih glazbenika koji su gostovali na partiju CMC festivala, a u jednostavnom crnom outfitu privlačila je pozornost.

Pjevačica Lidija Bačić na veselom događaju pojavila se u društvu svog ljubimca - preslatkog psića.

Za tu prigodu odjenula je crne kožne hlače, pripijenu majicu na bretele preko koje je prebacila crnu traper-jaknu. Poglede je mamio njezin duboki dekolte, a istaknula je i zavodljivu liniju.

Raspuštena kosa i lagani make-up idealno su se uklopili u ležerno izdanje.

Na fotografijama je pozirala nasmiješena držeći na uzici svog psa.

Lile je nedavno na Instagramu objavila selfie u ultrakratkoj haljini koju je obukla za jedan svoj koncert.

Inače se ponosi time što svoje fotografije i videe ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Karleuša šokirala ''golim'' outfitom za party u Beogradu, a posebno je zbunjivao pogled na njezina stopala!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Paparazzo fotke razotkrile zvijezdu ''Spasilačke službe'': U stvarnosti izgleda potpuno drugačije nego na Instagramu!