Paparazzo fotke razotkrile zvijezdu ''Spasilačke službe'': U stvarnosti izgleda potpuno drugačije nego na Instagramu!

Donna D'Errico snimljena je u Hollywoodu, a njezine paparazzo fotografije šokirale su javnost i obožavatelje.

Američka glumica i zvijezda serije "Baywatch" Donna D'Errico redovito mami uzdahe svojim zapanjujućim fotografijama u bikiniju zbog kojih rijetko tko vjeruje da ima 55 godina, ali sada su osvanule njezine paparazzo fotografije koje su pokazale pravu istinu.

Donna je snimljena u šetnji Hollywoodom sa svojim 30- godišnjim sinom Rhyanom D'Erricom, no rijetki su je uspjeli prepoznati obzirom da ne nalikuje na sebe jer ne izgleda ni približno slično kao što izgleda na fotografijama koje sama objavljuje na profilu na Instagramu.

Njezine najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Prošetala je bez šminke na licu, sa šiltericom na glavi i u širokom bijelom kombinezonu, a traga nije bilo ni njezinoj vitkoj liniji kojom se inače svakodnevno hvali.

Gledajući njezine fotografije na Instagramu, njezinim je obožavateljima bilo teško povjerovati da ima 55 godina i da izgleda poput lutke Barbie, a jednom je prilikom sama pričala o svom izgledu i hvalila ga. Otkrila je tada da dobro izgleda zbog biljne prehrane koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživjela sam brojne koristi, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zbog kojeg to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

I dalje se bavi glumom, a među posljednjim filmovima koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

