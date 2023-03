Legendarni glumac iz kultne serije poslije 52 godine saznao da ima kćer, a tu je i vijest koja ga je dodatno obradovala!

Sir David Jones otkrio je da ima kćer koja danas ima 52 godine, ali i malenog unuka, koje je širokih ruku prihvatio u svoju obitelj.

Britanski glumac i zvijezda kultne serije "Mućke" Sir David Jones došao je do nevjerojatnog otkrića nakon što je saznao da ima 52-godišnju kćer o kojoj cijeli život baš nije ništa znao, a dodatno ga je obradovala vijest da je i djed desetogodišnjem dječaku.

Legendarni 83-godišnji glumac primio je kćer Abi Harris i unuka Charlieja širokih ruku u svoju obitelj i sada grade vezu nakon toliko godina razdvojenosti.

"Premalo je reći da je to bilo iznenađenje", rekao je David za Mirror.

Njihovu zajedničku fotografiju pogledajte OVDJE.

Otkrio je i da su, nakon što su on i njegova supruga Lady Gill White i 22-godišnja kći Sophie saznali za Abi, odlučili primiti je raširenih ruku u svoju obitelj. Sada nadoknađuju izgubljeno vrijeme gradeći vezu s Abi, koja je rođena 1970. godine nakon što je njezina majka, glumica Jennifer Hill bila u kratkoj vezi s njim s Davidom.

Abi je počela sumnjati da je upravo on njezin biološki otac nakon što je čula za njihovu romansu, a zatim je shvatila da ima nos identičnog oblika kao on.

"Nakon što sam se pomirio s vijestima, presretan sam što sada mogu upoznati Abi pa se nalazimo kad god možemo. Moja supruga Gill i kći Sophie pružile su joj veliku podršku i razumijevanje te su ju prihvatile i poželjele dobrodošlicu njoj i njezinu malom sinu u obitelj", izjavio je David.

Otkrio je i da su Abi, koja je također glumica, i Charlie proveli dio prošlih božićnih blagdana u njegovu domu u Ellesboroughu, gdje su grali društvene igre i razmijenili poklone, i da mu Charlie pomaže u radionici i skupljanju jaja u kokošinjcu.

"David je vrlo optimističan i prihvatio ih je. Možda se čini kao nemoguć zadatak za sve, ne možete nadoknaditi izgubljeno vrijeme, ali mogu maksimalno iskoristiti vrijeme koje je pred njima", izjavio je izvor blizak obitelji.

Dodao je i da je Abi, koja živi u Brightonu, sada razvila jači osjećaj identiteta, nakon što se godinama pitala o svojim korijenima.

"Ona konačno ima osjećaj tko je i odakle su njezini geni. Bio je to težak proces, ali svi su se prema njoj odnosili s ljubaznošću i suosjećanjem, i čini se da sada sve sjeda na svoje mjesto", ispričao je izvor.

Veza Davida i Jennifer započela je početkom 1970., kada je on imao 30 godina. Oboje su glumili u filmu "Under Milk Wood" Dylana Thomasa te su ostali u kontaktu kroz zajednički krug prijatelja, a Abi je rođena u listopadu iste godine.

Abi i Davidu nekoliko su se puta čak i susreli preko zajedničkih prijatelja, ali on nije imao pojma da su u srodstvu.

Jennifer je bila udana za filmsku zvijezdu Geoffreya Daviona, koji se pojavio u "Miss Marple" i "The Stars Look Down", a Abi je vjerovala da joj je on otac sve do njegove smrti 1996. godine. Jennifer, koja se pojavila u "Doctor Whou" i filmu o Jamesu Bondu, "Octopussy" i Sir David ponovno su se susreli 2008. godine povodom snimanja nastavka "Under Milk Wood", s mnogima od iste postave iz produkcije iz 1970. godine, a zanimljivo je i da je Abi tada također glumila uz njih.

Pet godina kasnije Abi je počela sumnjati da bi David mogao biti njezin pravi otac, i to nakon razgovora s Jennifer.

"Abi i David slučajno su stajali jedno pokraj drugog na zabavi zajedničkog prijatelja kada je primijetila da imaju slične profile lica. Tada je postala uvjerena da joj je on otac", otkrio je izvor.

Godinama nakon toga nije bila voljna govoriti o tako osjetljivoj temi, iako joj je to često padalo na pamet. Ali promatranje Charlieja kako raste i strah da postoje nasljedni zdravstveni problemi obitelji o kojima nije znala ništa, natjeralo ju je da nešto ipak poduzme.

Abi je hrabro odlučila napisati Davidu pismo i, prikladno, počelo je retkom iz Dylanove drame koji je glasio: "Početi od početka. Točnije, moj početak…"

U poruci mu je napisala sve o svojem predosjećaju i pitala ga bi li napravio test očinstva. Za njega je pismo, naravno, bilo šok, pogotovo jer je kćer Sophie dobio u dobi od 61 godine. Ali umjesto da bude užasnut, on je imao razumijevanja za Abin zahtjev.

"To je lijepo pismo koje je David zadržao. Bilo je bezbrižno, ali ozbiljno, bez preopterećenosti. Bilo je očito da je to napisala draga osoba koja je samo željela saznati svoje podrijetlo. Dylanov citat bio je savršen način za početak", objasnio je njima blizak izvor.

David je tada pristao na test utvrđivanja očinstva, ali svejedno je za sve bilo potpuno iznenađenje kada se pokazalo da je on stvarno Abin otac. Obitelj se sastala se u hotelu Landmark u Maryleboneu u središtu Londona kako bi razgovarali o tome kako se povezati i što dalje.

"Svi su se pripremili za oba scenarija, ali svejedno je bio veliki šok, Abi se raspala. Teško je zamisliti da netko neočekivano otkrije tko mu je pravi otac, a još uz to glumačka ikona, koju je idolizirala dok je odrastala, bila je za nju jednostavno zapanjujuća.

Bio je njezin heroj. Ne možete zamisliti koliko je to nevjerojatno otkriće. Ali svi su bili tako puni ljubavi i prihvaćanja", dodao je izvor.

Abi je ispričala kako je oduševljena otkrićem da joj je David otac nakon toliko godina razmišljanja.

52-godišnjak je rekao: "Otkrivajući identitet svojeg oca, počinjem sastavljati svoj vlastiti. Naravno, sretna sam i nevjerojatno ponosna, ali često potpuno shrvana tugom zbog godina koje smo izgubili. Nakon pažljivog početka sada se nadam da možemo svjesno odvojiti vrijeme da se viđamo češće, tako da mogu svladati umjetnost toga kako biti najbolja starija sestra i izgraditi odnos otac-kći u pravom smislu riječi", priznala je Abi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bivša srpska snaha strasno je ljubila svojeg partnera, a u pripijenoj je haljini ponosno istaknula bujne obline

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Šuškalo se da im je presudila razlika od 24 godine, ali nove prisne paparazzo fotke ipak govore drugačije!