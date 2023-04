Bruce Willis nakon teške dijagnoze konačno dočekao i jednu presretnu vijest: "Čista magija!"

Bruce Willis i Demi Moore postali su baka i djed, a njihova kći Rumer Willis rodila je djevojčicu.

Kći legendarnog glumca Brucea Willisa Rumer na svom profilu na Instagramu podijelila je sa svima sretnu vijest - postala je majka djevojčice kojoj je dala ime Louetta Isley Thomas Willis.

Pogledaj i ovo sve je dirnula Najstarija kći slavnoga glumca koji je rastužio sve zbog dijagnoze objavila nikad viđene obiteljske fotke

Rumer je djevojčicu dobila s partnerom Derekom Richardom Thomasom.

"Čista magija. Ti si nadmašila naše snove", napisala je ispod preslatke fotografije.

Također, otkrila je i kako je rodila kod kuće 18. travnja.

"Čista ljubav za ovu malu ptičicu", komentirala je ponosna baka Demi Moore.

"Bravo, mama, čarobna je", "Plačem", "Čestitke, mamice", "Bravo, kraljice", samo su neki od komentara presretnih pratitelja, a čestitke su se nastavile i dalje.

Rumer je inače najstarija kći Brucea Willisa i Demi Moore, a njezino dijete prvo im je unuče.

Ona i Derek objavili su vijest o svojoj vezi prošlog proljeća, a nedavno je priznala da nikada u životu nije bila tako sretna. Na Valentinovo mu je zahvalila što će postati roditelji i pohvalila ga za to kako se brine o njoj i djetetu. Bilo je to svega nekoliko dana prije zabrinjavajuće vijesti da je demencija njezina oca Brucea napredovala i nakon što je obitelj otkrila je da mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD).

Ta je dijagnoza postavljena manje od godinu dana nakon što se povukao iz glume zbog borbe s moždanim poremećajem, afazijom, zbog koje su mu se bile pogoršale jezične sposobnosti komunikacije. Simptomi uključuju promjene osobnosti, opsesivno ponašanje i poteškoće s govorom.

"Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća puno od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete", ispričao je nedavno Bruceu blizak izvor za Daily Mail.

