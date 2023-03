Kći legendarnog glumca pokazala trudnički trbuh u pripijenom kombinezonu, nakon loših vijesti ne odriče se omiljene zanimacije

Rumer Willis pokazala je poveći trudnički trbuh u pripijenom kombinezonu u kojem vježba unatoč poodmakloj trudnoći.

Najstarija kći legendarnog američkog glumca Brucea Willisa, Rumer Willis pokazala je poveći trudnički trbuh u pripijenom kombinezonu u kojem je odradila trening, u jednoj od teretana na Beverly Hillsu.

Pogledaj i ovo sve je dirnula Najstarija kći slavnoga glumca koji je rastužio sve zbog dijagnoze objavila nikad viđene obiteljske fotke

34-godišnju Rumer koja očekuje prvo dijete sa svojim 28-godišnjim dečkom Derekom Richardom Thomasom, odlučila se za uski crni kombinezin kojim je u prvi plan istaknula obline i pokazala kako se ni u trudnoći ne odriče svoje omiljene aktivnosti i održavanja forme.

Rumer je inače najstarija kći Brucea Willisa i Demi Moore, a njezino dijete bit će njihovo prvo unuče. Ona i Derek objavili su vijest o svojoj vezi prošlog proljeća, a nedavno je priznala da nikada u životu nije bila tako sretna. Na Valentinovo mu je zahvalila što će postati roditelji i pohvalila ga za to kako se brine o njoj i djetetu. Bilo je to svega nekoliko dana prije zabrinjavajuće vijesti da je demencija njezina oca Brucea napredovala i nakon što je obitelj otkrila je da mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD).

Ta je dijagnoza postavljena manje od godinu dana nakon što se povukao iz glume zbog borbe s moždanim poremećajem, afazijom, zbog koje su mu se bile pogoršale jezične sposobnosti komunikacije. Simptomi uključuju promjene osobnosti, opsesivno ponašanje i poteškoće s govorom.

"Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća puno od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete", ispričao je nedavno Bruceu blizak izvor za Daily Mail.

