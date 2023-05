Procurili bizarni detalji fetiša slavnog redatelja, evo za što je točno platio 10 tisuća dolara: "Stao je tek nakon pola sata"

O fetišu Quentina Tarantina na ženska stopala šuška se neko vrijeme, a sada su procurili detalji koji su iznenadili njegove obožavatelje.

Legendarni američki filmski redatelj, 60-godišnji Quentin Tarantino našao se u središtu pažnje, nakon što se ovih dana pročulo da je navodno platio ženi koja je radila u jednom striptiz klubu nevjerojatnih 10 tisuća dolara samo da joj liže stopala.

Pogledaj i ovo Nije joj to zaboravio Na računu ima silne milijune, ali vlastitoj majci ne želi dati ni novčića, i to sve zbog rečenice koju mu je izrekla u djetinjstvu

Ovaj dvostruki dobitnik Oscara, za kojeg se već desetljećima tvrdi da ima fetiš na ženska stopala koja se često pojavljuju u njegovim filmovima, navodno je jednoj plesačici u striptiz klubu dao peteroznamenkastu napojnicu kako bu mu dopustila da joj sisa prste i liže donji dio stopala, prenosi Daily Mail.

Zaposlenik holivudskog noćnog kluba Crazy Girls, po imenu Lowlife, koji nije precizirao kada i gdje se događaj dogodio, iznio je poprilično slikovite tvrdnje u epizodi podcasta "Get in the Car". Prisjetio se kako je Quentin zatražio VIP prostoriju s plesačicom koja ima najveće grudi i stražnjicu te da je svjedočio bizarnim prizorima iz čiste znatiželje.

"Skinuo joj je čizme, jednu po jednu, samo da bi joj mogao početi lizati donji dio stopala i sisati prste. Nakon otprilike 30 minuta, Tarantino je stao, a njezina su stopala izgledala smežurano kao suhe šljive. Mislim da joj je dao deset tisuća', ispričao je Lowlife.

Scene Tarantinovih filmova inače često sadrže snimke ljudskih stopala, snimljenih iz velike blizine, a zbog toga je čak progovorio o svom navodnom fetišu na stopala.

"U puno dobrih redateljskih filmova ima puno stopala. Prije mene, osoba koja je definirala fetišizam stopala bio je Luis Buñuel, još jedan filmski redatelj. I Hitchcock je optužen za to i Sofia Coppola je optužena za to", izjavio je Quentina u razgovoru za GQ 2021. godine.

A godinu prije toga je i slavni glumac Brad Pitt spomenuo njegov fetiš, dok je primao nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u njegovu filmu "Bilo jednom u Hollywoodu". On se pritom našalio da je redatelj izvukao više žena iz cipela nego američka Putna Sigurnosna Agencija i zahvalio svojim kolegama - Leu DiCapriju, Margot Robbie i stopalima Margot Robbie.

Zanimljiv je i podatak da je Quentinova muza, glumica Uma Thurman, dopustila da pije šampanjac iz njezine štikle u njujorškom klubu Friars Club Roast tijekom jedne zabave koja je bila organizirana u čast njegove karijere. Njih dvoje slove kao jedan od najpoznatijih glumačko-redateljskih dvojaca u Hollywoodu, otkako se on prvi put pojavila na audiciji za njegov film "Pulp Fiction" 1994. godine. Zatim je dobila i glavnu ulogu u njegovoj franšizi "Kill Bill", nakon čega ju je on prozvao svojom muzom, no par je ranije zanijekao da je imao romantičnu vezu.

Quentin je u braku s izraelskom pjevačicom Daniellom Pick od 2018. godine, s kojom je 2020. dobio sina Lea, a prošle godine i kćer čije ime nisu javno otkrili.

