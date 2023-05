Pogledajte u čemu se Snježana Schillinger prošetala našim nacionalnim parkom, svi su gledali samo u nju: "Blesavo obučena"

Snježana Schillinger pohvalila se svojim prvim posjetom Nacionalnom parku Plitvička jezera, a svima je pažnju ukralo ono što je imala obučeno za tu priliku.

Naša poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Schillinger pohvalila se na svom profilu na Instagramu posjetom Nacionalnom parku Plitvička jezera, i to po prvi put u životu i u pomalo neobičnoj odjevnoj kombinaciji za tu prigodu.

Pogledaj i ovo Oni su umirali od smijeha! Pogledajte zašto je Snježana Schillinger potpuno izgubila kontrolu i odustala od natjecanja s poznatim Hrvatima!

Snježana je objavila fotografije na kojima pozira na čarobnim Plitvicama i pokazala da joj je društvo pravio suprug Franz, no svima je najprije za oko zapelo ono što je imala obučeno. Riječ je o cvjetnoj haljini s visokim prorezom, bijelom sakou i smeđim natikačama, što baš i nije prikladno za posjet parku, no ona je sve objasnila.

"Zašto sam ovako blesavo obučena za A, B i C plan obilaska Plitvičkih jezera! Otkrit ću vam jednu tajnu! Vjerovali ili ne, ja nisam nikada bila na slavnim Plitvicama, prošla sam pored ulaza, evo, sram me reći, ali barem milijun puta gore-dolje po staroj cesti dok još nije bilo autoputa, pa kada su gužve po autoputu opet tuda, ali je bilo ili kasno ili sam žurila ili je bilo loše vrijeme. Uglavnom, slavna rečenica koju svi izgovaramo ponekad 'budem drugi put' bila je sudbinska za mene i Plitvice! Nevjerojatno je da sam čak bila bolesna kada su svi školarci išli pa me i tada zaobišlo, a samo je sat i pol od Zagreba. Nije mi bilo teško sjesti na avion i otići do Australije vidjeti Eyes Rock, tražiti po prašumi gorile u DR Kongu, ali Plitvice su uvijek bile za drugi put!!! Evo, došao je taj 'drugi put', spontani, slučajni susret s Franzovim suradnicima iz Njemačke i ja sam bila ta koja je inzistirala da ću u maltene večernjem outfitu jer drugo u koferu nisam imala, ovaj put proći cijeli krug na čuđenje Japanaca i Amerikanaca u beskrajnoj koloni koja je smireno migoljila preko vode, ponosna na moje Hrvate koji su tako savršeno organizirali obilazak bez sramotnog čekanja za fotku za Instagram i slične novoturističke fore. Mirnoća vode učinila je svoje, gužvu nisi ni osjetio. Bravo, NP Plitvička jezera! Za neke od njih u koloni mi se činilo s obzirom na pozne godine u kojima su dočekali 'ovaj put kada se sve posložilo' da im je to nekako bio 'zadnji put preko bare', ali ja sam u svojim u šlapicama/nanulicama prošla cijeli krug, ovaj put!!! Dragi moji, ako imate priliku, zgrabite je, nemojte da ostane za drugi put", napisala je Snježana u podužoj objavi.

"Snješka, kaj te briga, outfit je ko bog, a Plitvice san snova i vaša kućica na drvetu", "Meni ste vi, Snješka, super, volim energiju kojom zračite", "Ljepoto slatka", "Pokazali i dokazali kako ste brutalno iskreni. Uživali ste, a nas počastili brutalnim fotkama. Hvala vam", poručili su joj pratitelji u komentarima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Samo Nives Celzijus može izgledati ovako seksi dok uređuje vrt, susjedi su bome imali što vidjeti!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najnovije fotografije kao dokaz da je ova glumačka legenda provela sate i sate u teretani!